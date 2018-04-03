Akkuyu nükleer santrali nerede, nükleer enerji nedir?

Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katılacağı törenle atılıyor. Peki Akkuyu ne kadara mal olacak? Türkiye'nin enerji ihtiyacının ne kadarını karşılayacak? Nükler enerji nedir? Tüm bu soruların cevabına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE’NİN ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu Nükleer Santralı Projesi’nin bugün temeli atılıyor. Akkuyu Projesi, Türkiye’nin 1955 yılında başlayan nükleer enerji sürecinin ilk nükleer santral projesi olma özelliğini taşıyor. Temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımları ile düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törende, Akkuyu Santralı’nın inşa edileceği Mersin’in Gülnar ilçesine canlı bağlantı yapılacak ve temel atılacak.

İNŞAAT LİSANSI TAMAM

Akkuyu nükleer santralı ile ilgili süreç 12 Mayıs 2010 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşma ile başlatıldı. Anlaşmaya göre, Akkuyu sahasında toplam 4 bin 800 MW gücünde 4 ünite nükleer reaktör inşa edilecek. Proje için önemli aşamalardan biri olan ve yaklaşık üç yıl önce başlayan İnşaat Lisansı süreci de tamamlandı. Nükleer tesislere lisans verilmesine ilişkin mevzuata göre belirlenen genel ve özel koşullar yerine getirilerek Akkuyu Nükleer Santralı’nın 1. Ünitesi inşası için TAEK tarafından İnşaat Lisansı verilmesine karar verildi. Halen dünyada 31 ülkede 450 nükleer santral işletmede bulunuyor. 55 nükleer santralın da inşası sürüyor. Akkuyu ile birlikte inşa halindeki santral sayısı 56 olacak.

ELEKTRİĞİN % 10’UNU ÜRETECEK

Akkuyu Nükleer Santralı işletmeye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak. Akkuyu Nükleer Santralı inşaatının en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak. İlk santralı yap-işlet modeli ile yapan Türkiye, bu sürede yaklaşık 600 mühendisin Rusya’da bu teknoloji ile yetişmesini sağlayacak. Diğer santrallardaki ortaklık oranları ile Türkiye, kendi nükleer santralını yapabilecek bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

2023 YILINA YETİŞECEK

RUSYA Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye’nin ilk nükleer santralı olacak Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın (NGS) temel atma törenine ilişkin, “Projenin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2023’e yetiştirilmesi planlandı. İnşaat belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Projeye stratejik yatırım statüsü veren Türk ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi şirketimiz inşaat izni bekliyor ve bu iznin verileceğinin teyidini de aldık. Böylelikle projenin temeli atılacak ve inşaat başlayacak” dedi. Novak, öncelikle Türk yatırımcıların projenin inşaat ve işletme kısımlarında yer almalarının önemli olduğunu ifade ederek, bu konuda Türk şirketlerle son derece yoğun görüşmeler sürdürüldüğünü ve olumlu sonuçlar alınacağını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin ikinci hattı için çok sayıda ülkeyle görüşmelerin devam ettiğinin altını çizen Novak, şu ifadeleri kullandı: “İkinci hattının inşa edilmesi ve Güney Avrupa’da bu altyapının sağlanması için söz konusu ülkelerin projeyle ilgilenmesi son derece önemli. Bugün projeye bu ilginin gösterildiğini görüyoruz. İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya üzerinden çeşitli rotaları değerlendiriyoruz. Gazprom, Enerji Bakanlığının da katılımıyla şu anda doğalgazın alıcılarıyla ticari görüşmeler yürütüyor. Avrupa Komisyonu ile de temas halindeyiz. Doğalgaz sevkiyatıyla ilgili en etkin seçeneğin tercih edileceğini düşünüyorum.”