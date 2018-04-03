Akkuyu nükleer santrali ile neler yapılacak, ne işe yarıyacak?

Bugün Türkiye için bir dönem noktası 60 yıllık büyük hayal için ilk adım atılıyor. Türkiye'nin yıllardır hayalini kurduğu Akkuyu Nükleer Santralinin temeli bugün atılıyor. Peki Akkuyu nerede, Akkuyu Santrali ne işe yaracak, Türkiye'ye neler kazandıracak, ne kadar maliyeti olucak? İşte Akkuyu Nükleer Santrali hakkında tüm merak edilenler ve dev projenin detayları...

Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak. Akkuyu Nükleer Santralı inşaatının en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.

TÜRKİYE'NİN 60 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR: Türkiye'nin 60 yıllık nükleer güç santrali hayalinde bugün önemli bir adım atılıyor. Mersin'in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Güç Santrali'nin temeli atılıyor, geri sayım başladı.

İLK NÜKLEER SANTRAL PROJESİ: Türkiye’nin nükleer serüveninin ilk projesi olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara’dan telekonferansla atılacak. Temel atma töreninin Mersin ayağında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Rusya’nın kamu nükleer şirketi Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ yetkilileri hazır bulunacak.

4.800 MW’LİK DÖRT REAKTÖR: Türkiye, nükleer santralla ilgili ilk somut adımı, 12 Mayıs 2010’da attı. Rusya ile “Akkuyu Sahasında Nükleer Güç Santralının Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma” imzalandı. Anlaşma kapsamında, aynı yıl Akkuyu Nükleer AŞ kuruldu. Şirket Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED olumlu kararını, EPDK’dan 49 yıl süreli elektrik üretim lisansını, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) sınırlı çalışma iznini aldı.

60 YIL İŞLETMEDE KALACAK: 20 milyar dolara mal olacak santralın maliyetinin tamamı Rusya Federasyonu’na bağlı devlet kurumları tarafından karşılanacak. Santralın 60 yıl işletmede kalması planlanıyor.

35 TÜRK MÜHENDİS ÇALIŞACAK: Türkiye`nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali`nde çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde nükleer enerji alanında eğitim gören Türk öğrencilerden 35`i geçtiğimiz haftalarda mezun oldu.

ELEKTRİĞİN % 10’UNU ÜRETECEK: Akkuyu Nükleer Santralı işletmeye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak. Akkuyu Nükleer Santralı inşaatının en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak. İlk santralı yap-işlet modeli ile yapan Türkiye, bu sürede yaklaşık 600 mühendisin Rusya’da bu teknoloji ile yetişmesini sağlayacak. Diğer santrallardaki ortaklık oranları ile Türkiye, kendi nükleer santralını yapabilecek bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

2023 YILINA YETİŞECEK: RUSYA Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye’nin ilk nükleer santralı olacak Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın (NGS) temel atma törenine ilişkin, “Projenin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2023’e yetiştirilmesi planlandı. İnşaat belirlenen takvim doğrultusunda ilerliyor. Projeye stratejik yatırım statüsü veren Türk ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi şirketimiz inşaat izni bekliyor ve bu iznin verileceğinin teyidini de aldık. Böylelikle projenin temeli atılacak ve inşaat başlayacak” dedi. Novak, öncelikle Türk yatırımcıların projenin inşaat ve işletme kısımlarında yer almalarının önemli olduğunu ifade ederek, bu konuda Türk şirketlerle son derece yoğun görüşmeler sürdürüldüğünü ve olumlu sonuçlar alınacağını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin ikinci hattı için çok sayıda ülkeyle görüşmelerin devam ettiğinin altını çizen Novak, şu ifadeleri kullandı: “İkinci hattının inşa edilmesi ve Güney Avrupa’da bu altyapının sağlanması için söz konusu ülkelerin projeyle ilgilenmesi son derece önemli. Bugün projeye bu ilginin gösterildiğini görüyoruz. İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya üzerinden çeşitli rotaları değerlendiriyoruz. Gazprom, Enerji Bakanlığının da katılımıyla şu anda doğalgazın alıcılarıyla ticari görüşmeler yürütüyor. Avrupa Komisyonu ile de temas halindeyiz. Doğalgaz sevkiyatıyla ilgili en etkin seçeneğin tercih edileceğini düşünüyorum.”