Akit yazarından olay iddia! Yeniden erken seçim yapılacak...

24 Haziran erken seçimine geri sayım başlamışken, Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilip, AK Parti-MHP ittifakındaki milletvekili sayısının 300’ün altında kalması durumunda yeniden bir erken seçime gidileceği yazdı...

İTTİFAK'IN MİLLETVEKİLİ SAYISI 300'ÜN ALTINDA KALIRSA... "Şeytanlaştırmayalım derken, melekleştirme!" başlıklı yazısında "Teorik bir ihtimal olarak söylüyorum.." diyen Akit yazarı Karahasanoğlu, "Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçilip.. AK Parti, MHP ile birlikte kurduğu ittifaktaki milletvekili sayısı 300’ün altında kalırsa.. Tabii ki en kısa zamanda, yeniden bir erken seçimle karşı karşıya kalırız.." dedi.

"Ne yapacaktı Tayyip Erdoğan, davul kendi boynunda, tokmak muhalefetin elinde olan bir tabloda kendisini feda mı edecek?" diye soran Ali Karahasanoğlu, yazısına şöyle devam etti:

'ALLAH KORUSUN' DEYİP ANLATTI... "Allah korusun, TBMM’de CHP önderliğinde kurulacak bir ittifak, 300’ün üzerinde milletvekili sayısına ulaşır ise, örneğin başörtü yasağını tekrar geri getirecek bir kanuni düzenleme yaptığında.. Tayyip Erdoğan, buna eyvallah mı edecek? Veya, katsayı zulmü yeniden ihya edilmeye kalkılırsa.. 'TBMM’de milletvekili sayımız AK Parti-MHP ittifakından daha fazla. İstediğimiz kanunu çıkarırız' denilirse.."

TABİİ Kİ SEÇİMİN YENİLENMESİNE KARAR VERECEK... "Tayyip Erdoğan, kendisi Cumhurbaşkanı koltuğunda oturuyor diye.. Ülkenin yönetimi kendisine verilmiş diye.. Bu kanuni düzenlemeleri yapacak sol kafanın önderliğindeki kirli ittifaka eyvallah mı edecek? Tabii ki seçimin yenilenmesine karar verilecek.. Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte, milletvekili seçimi de yinelenecek.."