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Akit TV'de yeni skandal: Dekolte giyen kadın tacizcidir

Akit TV'de Rabbiyatcı isimli programda sunucu Mehmet Arslan, dekolte giyen kadınları 'tacizci' olarak ilan ederken "Erkeklerin 'Bu kadın beni dekolte bir kıyafetle taciz etti' diye şikayet etmesi lazım. Bunun cezalandırılması lazım. Bu bir suçtur" dedi.

Kadın sorunu için, "Güncel bir konu, eskimeyen bir konu. Sürekli sakız gibi çiğnenen bir konu, kadın meselesi. Kız çocuğu meselesi…" diyen Mehmet Arslan, kadınlara yönelik taciz için ise, "Buna karşı tavır alınması lazım, tedbir alınması lazım, cezalandırılması lazım. Ancak, altta yatan sebepler de araştırılmazsa, fakat ‘şu şuna sebep oldu, bundandır diye’ de, erkek taciz ve şiddetini hafife alma tarzında da değil. Olayı basitleştirme adına da değil... Psikolojik, sosyolojik bir çözümleme adına, muhakkak orada kadının da payı olabilir mi diye düşünmek lazım" ifadelerini kullandı.

Dekolte kıyafet giyen kadının, erkeği taciz ettiğini belirten Arslan, dekolteli olmanın teşvik edildiğini iddia etti. Arslan, "Bir erkek, cinsel uzvunu veya tahrik edici uzvunu, teşhir ederse bu kadın için taciz olmaz mı? Bal gibi olur. Bundan dolayı insanlar birbirini katlediyor" diyerek, bir de kıyaslama yaptı.

Kadının dekolte giymesine, "Bu masum mu? Bunun neresi masum. Popüler, meşhur ve teşvik ediliyor" diyen Arslan, "Kadının dekolte olması, teşhircilik yapması, tam bir tacizciliktir" dedi.

Dekolte giyen kadınların "maşa" olduğunu ve ne yaptıklarının farkında olmadıklarını ileri süren Arslan, "Erkekler şikayet edebilmesi lazım, 'bu kadın beni dekolte bir kıyafetle taciz etti', doğru ve bunun cezalandırılması lazım. Bu bir suçtur" dedi.

  • Medya 18 Nisan 2018 12:49
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  • TACETTİN 18 Nisan 2018 13:28 ADAM DOĞRU SÖYLÜYORR

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