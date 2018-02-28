Akit TV sunucusuna 4.5 yıl hapis! RTÜK'ten ağır ceza...

Akit TV'de yayımlanan 'Gün Başlıyor' programında "TSK sivilleri öldürüyor" iddiasına tepki göstermek için "Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" diyen sunucu Ahmet Keser hakkında jet hızıyla dava açıldı. Skandal sunucu Ahmet Keser'in 'basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan cezalandırılması istendi. İddianame mahkemece kabul edildi.

4.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ: Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iki ayrı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, Keser hakkında 'basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ: Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Ahmet Keser'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Akit TV sunucusu: "Sivil öldürecek olsak Nişantaşı'ndan TBMM'den başlarız"

RTÜK'TEN EN AĞIR CEZA: Bir ceza da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) geldi. RTÜK, 'Gün Başlıyor' isimli programda sunucu Ahmet Keser'in sarf ettiği sözleri nedeniyle Akit TV'ye üç kez program durdurma ve bu tip ihlallerdeki en yüksek oran olan yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasına karar verildi.

Üst Kurul, Keser'in kişilere karşı kışkırtıcı ve hedef gösteren ifadelerde bulunduğu, yorumlarında bazı kişi ile kurumlara yönelik hakaret ve küçük düşürücü söylemleri kullandığı, yayınlarında argo ile küfürlü sözler sarf ettiği kanaatine vardı.

NE OLMUŞTU?

Programın sunucusu Ahmet Keser, terör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza atmıştı. Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, di mi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" ifadelerini kullanmıştı. Keser'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine Ahmet Keser Akit TV'den istifa ederken, savcılık soruşturma açmıştı. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal da bugün Keser'e çok sert tepki göstermişti.

Mahir Ünal'dan Akit TV sunucunusun skandal sözlerine sert tepki

Ahmet Keser kimdir meğer daha önce palyaçoymuş