Akit TV sunucusu Ahmet Keser kaçtı zorla getirme kararı çıkarıldı!

"Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız..." sözleriyle günlerce konuşulan Akit TV eski sunucusu Ahmet Keser'in yargılamasına başlandı. İlk duruşmaya katılmayan Ahmet Keser için mahkeme tarafından, zorla getirme kararı çıkarıldı.

Akit TV sunucusu Ahmet Keser kaçtı zorla getirme kararı çıkarıldı!

Akit TV sunucu Ahmet Keser'in"Gün Başlıyor" isimli programda kullandığı sözlere ilişkin "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsinin istendiği dava da yargılama süreci başladı. Ahmet Keser ilk duruşmaya katılmadı, hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.CHP Milletvekili Eren Erdem’in davaya katılma talebinin ise suçtan doğrudan doğruya zarar görmediği gerekçesiyle reddine karar verdi. Öte yandan BİMER’e yapılan çok sayıda şikayet dilekçeleri de dava dosyasına girdi.

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Akit TV sunucusu Ahmet Keser kaçtı zorla getirme kararı çıkarıldı!

İLK DURUŞMAYA KATILMADI; Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Keser katılmadı. Duruşmada, “Şikayetçi sıfatıyla CHP Milletvekili Eren Erdem’in avukatı Onur Cingil ile yine “şikayetçiö Şecatttin Çelikler’in Avukatı Gülcan Karakaş da hazır bulundu.

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Akit TV sunucusu Ahmet Keser kaçtı zorla getirme kararı çıkarıldı!

"BİMER’E DE ŞİKÂYETLER YAPILMIŞ"; İddianamenin kabul kararını okuyan hakim Sabire Begimay Yıldız Summak, BİMER’e yapılmış çok sayıda gizli şikayet dilekçelerinin mahkemenin dava dosyasına ibraz edildiğini belirtti.


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Akit TV sunucusu Ahmet Keser kaçtı zorla getirme kararı çıkarıldı!

AVUKAT CİNGİL: SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMASINI TALEP EDİYORUZ; Söz alan şikayetçi avukatı Onur Cingil şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanık ifadelerinde belli muhitleri ve TBMM’ye karşı ithamlarda bulunmuştur. Bu ithamlar doğrudan müvekkilim olan milletvekiline yönelik olduğundan katılma talebimiz vardır. Sanığın iddianamede yazılı olan suçu işlediği bellidir. Usulüne uygun tebligat yapıldığı halde duruşmaya katılmadığından sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep ediyoruz. Sanık programda 'Cihangir’den başlarız Etilere kadar…' diyerek aslında Türkiye sınırlarında ulusal düzeyde tüm topluma yapılmış bir tehdit vardır. Savcılık burada ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik’ olarak değerlendirmiştir. Olayın içeriğine baktığımızda sanığın TCK’da yer alan “Tehditö, “Hakaretö ve "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçları da işlendiğini dikkate alarak cezalandırılmasını talep ederiz. Suç kanaatimizce görüntülerle, delillerle sübut bulunmuştur" dedi. Şecattin Çelikler’in avukatı Gülcan Karakaş da müvekkilinin iş adamı olduğunu ve davaya katılma talebinde bulunduklarını söyledi.



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