Akit gazetesinden bomba 'Kedicik' haberi! Nereye sızdılar?..

ADNAN Hoca ve kedicikleriyle ilgili Yeni Akit gazetesinden bomba bir iddia geldi. Yeni Akit'in '@KediLeaks' isimli twitter hesabına dayandırdığı haberine göre, Adnan Oktar'ın 30 yıllık müridlerinden biri olan Deniz Tanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın kurucularından olduğu KADEM'e sızdı ve Emine Erdoğan'a yanaştı... Haberde yer alan bir paylaşımda ise şöyle deniliyor: "Adnan'ın emriyle girdiği yerlerde kulis yapmaya çalışıp @EmineErdogan'a yanaşan bu sahtekarı Devletimiz bilmeli. Bunun çarşafı da Beril Koncagül'ün çarşafı gibidir. Yetkililer bu kadına çok dikkat etmelidir. Bu kadın 30 yıldır Adnan Oktar'ın yakın talebesidir..."
Yeni Akit gazetesi 'kedicik' haberini gündeme taşıdı... İşte Akit'in o haberi...
"Sosyal medya üzerinden Adnan Oktar ve ‘kedicik’leriyle ilgili yaptığı çarpıcı paylaşımlarla bilinen 'Kedicik Belgeleri' Kedileaks isimli hesap çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Adnan Oktar’ın 30 yıllık sözde müridi olan Deniz Tanık isimli bir kadının KADEM’e sızdığını söyleyen hesap, Tanık olduğu iddia edilen kişinin Emine Erdoğan’ın yanında çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı."
İşte Akit'in de yer verdiği "Kedicik Belgeleri" isimli hesaptan yapılan paylaşımlardan bazıları...
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