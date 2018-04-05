Akıntıya kapılıp kaybolan Furkan'ın cesedi bulundu

15 Temmuz 2017'de arkadaşlarıyla denize giren Furkan Yıldırım kaybolmuş ardından Yıldırım'ı arama çalışmaları başlamıştı. Askeri bir gemi de Furkan Yıldırım'ı bulmak için çalışmalara katılmıştı. Yıldırım'ın cesedi 262 gün sonra Kuruçeşme'de bulundu.

TEMİZLİK ARACI BULDU

Furkan Yıldırım'ın cesedini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deniz temizlik aracı buldu. Ceset, deniz polisi tarafından çıkarılırken, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. DNA testinin ardından cesedin aileye teslim edileceği öğrenildi.