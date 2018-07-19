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Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi

Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi

Fetullahçı Terör Örgütü "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'le ilgili bir son dakika haberi geldi. İngiltere'de Akın İpek'e ev hapsi verildi ve İpek'in pasaportuna el konuldu.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 13:07 - Güncelleme: 19-07-2018 13:07

Eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'le ilgili bir son dakika haberi geldi. Akın İpek'e e hapsi verildi ve pasaportuna el konuldu. İngiliz makamları İpek hakkında yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etti. İpek'in Londra'dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalması yasak.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından, bulunduğu İngiltere’nin başkenti Londra’dan dönmeme kararı aldığını açıklayan İpek, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam sürüyordu.

Akın İpek, kısa bir süre önce Londra’da görüntülenmişti. Kent merkezindeki "Temple" semtindeki lüks, tarihi binada bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunuyor.

EV HAPSİNE ALINDI PASAPORTUNA EL KONULDU: Türkiye'nin iade talebi çervesinde Fetullahçı Terör Örgütü "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'le ilgili İngiltere'de hayati bir adım geldi.Akın İpek hakkında ev hapsi kararı verildi ve pasaportuna el konuldu. İngiliz makamları Akın İpek hakkında yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etti. İpek'in Londra'dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalması yasak. İngiltere Türkiye'yi haklı bulursa Akın İpek Türkiye'ye iade edilecek.

DAVALARI KAYBETTİ: İngiltere Yüksek Mahkemesi İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti. Mahkeme, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd’in İpek’in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.

KOZA İPEK DAVASINDAN YARGILANIYOR: FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor. İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

MAHKEME KABUL ETMEDİ: Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" bulmuş ve mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti.

Akın İpek bakın nerede ortaya çıktı! Lüks yaşama devamAkın İpek bakın nerede ortaya çıktı! Lüks yaşama devamAkın İpek bakın nerede ortaya çıktı! Lüks yaşama devamAkın İpek bakın nerede ortaya çıktı! Lüks yaşama devamHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Gandar 19 Temmuz 2018 13:38 Sizce bu Vatan Hainini Ingilizler verir mi dersiniz? Verse güzel olurdu. Bizim zindanlarda diğerleri gibi idam korkusu ile yaşarlardı alçaklar

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