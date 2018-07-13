Akın İpek bakın nerede ortaya çıktı! Lüks yaşama devam

FETÖ 'çatı davası' firari sanığı Akın İpek İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıktı. Hafta içinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde el konulan malları ve Kanaltürk ile Bugün televizyonları için Türkiye aleyhine 5 milyar dolarlık tazminat davası açan Akın İpek'in Londra’da lüks içinde yaşamayı sürdürdüğü ortaya çıktı. Londra'nın gözde semtlerinde bulunan 3 ayrı ofisinde görüntülediği İpek, adını plakasında taşıyan lüks bir otomobil kullanıyor.

 Anadolu Ajansı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, Londra’da lüks içinde yaşamayı sürdürürken görüntülendi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından, bulunduğu İngiltere’nin başkenti Londra’dan dönmeme kararı aldığını açıklayan İpek, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam sürüyor.

Koza Ltd adı altında İngiltere’ye kaçırdığı servetle, kentin merkezindeki Temple (Tapınak) semtindeki lüks, tarihi binada geniş bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunuyor. İpek'in Temple'daki ofisi, tarihte ve bugün pek çok komplo teorisine konu olan Templar Şövalyelerinin İngiltere'de 12. yüzyılda inşa ettikleri ve daha sonra Hospitalier Şövalyelerine intikal eden karargah kilisenin birkaç sokak altında yer alıyor. Ülkenin tarihi hukuk merkezi konumundaki semt, büyük avukatlık bürolarına ev sahipliği yapıyor. Londra'nın merkez adliyesi de Temple semtinde bulunuyor.

DAVALARI KAYBETTİ: İngiliz mahkemelerinde, kayyumlara devredilen Türkiye'deki Koza Holding’e karşı açtığı davaları bu yıl içinde kaybeden İpek, kentteki diğer FETÖ mensupları ile de ilişkisini sürdürüyor. İngiltere Yüksek Mahkemesi geçen hafta İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti.

Mahkeme, Koza Altın’ın İngiltere’deki iştiraki Koza Ltd’in İpek’in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.

 FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.

İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" bulmuş ve mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti.

İNGİLTERE'DE PROPAGANDA FAALİYETİ SÜRÜYOR: Öte yandan İngiltere'de 1993’den bu yana çeşitli vakıf, dernek ve okulları ile varlığını sürdüren FETÖ, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün önemli isimleri için sığınak konumuma geldi. FETÖ başta başkent Londra olmak üzere örgütlendiği kentlerde yerel siyasetçiler, akademisyenler ve STK mensuplarını etkinliklerine dahil etmeye çalışırken, internet üzerinden de propaganda faaliyetine devam ediyor. Tarık Toros, Turan Görüryılmaz, Erhan Başyurt gibi FETÖ mensupları kurdukları Moonstar adlı platformdan Türkiye gündemine ilişkin kara propaganda yaparken, Yavuz Baydar yönetimindeki internet sitesi Ahval örgütün yazılı propagandasını üstlendi.

Örgüt propagandasını internet üzerinden sürdüren Erkam Tufan da ABD ve Avusturya’daki firari FETÖ mensupları Adem Yavuz Arslan ve Doğan Ertuğrul ile programlar yapıyor. İngiltere’de örgütün lobi faaliyetlerinin önemli bir kısmını yürüten Dialogue Society, İngiliz hükümetinin kalbi konumundaki Whitehall Caddesindeki ofisiyle dikkat çekiyor. Cadde, İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”ya ve Savunma ile Dışişleri Bakanlıkları başta olmak üzere pek çok bakanlığa ev sahipliği yapıyor. FETÖ’nün buradaki ofisi, örgütün İngiltere’de kurduğu ilk vakıflardan Amity Educational Foundation’ın da adresi olarak görünüyor.

KİLİT İSİMLER: 15 Temmuz’un ardından İngiltere’de bir süre “yer altına” çekilen FETÖ, Zaman İngiltere adlı yayın organını kapatırken, Kuzey Londra’da bulunan gazete binası ile yanındaki Axis adlı eğitim vakfının kepenklerini indirdi. Gazetenin yerini farklı markalar altında internet yayınları alırken, Axis de kentin merkezinden biraz daha uzakta yer alan yeni bir binaya taşındı. Akın İpek, İsmail Mesut Sezgin, Kerim Balcı, Sadık Çınar, Selçuk Başsoy, Orhan Çaya, Yusuf Kar, Ufuk Uçar, Cengiz İnce, İlknur Kahraman, Aydın Aktaş, İsmail Şen, Fırat Batmaz, Saffet Hürkan, Hikmet Sarı, Mehmet Akif Dengiz, Mehmet Çabuk ve Huzeyfe Borazan gibi isimlerin örgüte ait pek çok vakıf ve derneğin kurucuları arasında yer aldığı görülüyor. Bazı isimlerin birden fazla vakfın mütevelli heyetinde yer alması da dikkat çekiyor. İngiliz hükümetinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye verdiği dayanışma mesajlarına rağmen FETÖ'nün Axis, Lighthouse (Işıkevi), Fellowship (Dostluk), Spring (Kaynak) ve Amity (Dostluk) gibi vakıfların çatısı altında yer alan İngiltere'deki okul ağında gözle görülür bir gerileme yaşanmadı.

TAHKİM'DE 5 MİLYAR DOLARLIK DAVA AÇTI İDDİASI: İngiliz The Guardian gazetesi dün, Akın İpek'in medya şirketleri için uluslararası tahkime gittiğini duyurdu. İngiltere merkezli davada Erdoğan rejiminin siyasi sebeplerle İpek Grubu’nun 5 milyar dolarlık malvarlığına el koyduğu savunuluyor ve bu miktarın sahiplerine geri verilmesi talep ediliyor. The Guardian’da Owen Bowcott imzasıyla yayınlanan haberde davanın İngiltere’de yaşayan Hamdi Akın İpek’in sahibi olduğu ILL (İpek Yatırım Ltd) tarafından açıldığı, İpek’in sahibi olduğu Koza Grubu’nun 2016’da el konulan Bugün gazetesi ile Kanaltürk’ün sahibi olduğu belirtiliyor.

  • Güncel 13 Temmuz 2018 13:44
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