Akın İpek bakın nerede ortaya çıktı! Lüks yaşama devam

FETÖ 'çatı davası' firari sanığı Akın İpek İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıktı. Hafta içinde Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde el konulan malları ve Kanaltürk ile Bugün televizyonları için Türkiye aleyhine 5 milyar dolarlık tazminat davası açan Akın İpek'in Londra’da lüks içinde yaşamayı sürdürdüğü ortaya çıktı. Londra'nın gözde semtlerinde bulunan 3 ayrı ofisinde görüntülediği İpek, adını plakasında taşıyan lüks bir otomobil kullanıyor.
Anadolu Ajansı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, Londra’da lüks içinde yaşamayı sürdürürken görüntülendi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından, bulunduğu İngiltere’nin başkenti Londra’dan dönmeme kararı aldığını açıklayan İpek, kentteki 3 ofisinde ve kendi soyadını plakasında taşıyan lüks aracı ve şoförüyle rahat bir yaşam sürüyor.
Koza Ltd adı altında İngiltere’ye kaçırdığı servetle, kentin merkezindeki Temple (Tapınak) semtindeki lüks, tarihi binada geniş bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunuyor. İpek'in Temple'daki ofisi, tarihte ve bugün pek çok komplo teorisine konu olan Templar Şövalyelerinin İngiltere'de 12. yüzyılda inşa ettikleri ve daha sonra Hospitalier Şövalyelerine intikal eden karargah kilisenin birkaç sokak altında yer alıyor. Ülkenin tarihi hukuk merkezi konumundaki semt, büyük avukatlık bürolarına ev sahipliği yapıyor. Londra'nın merkez adliyesi de Temple semtinde bulunuyor.
DAVALARI KAYBETTİ... İngiliz mahkemelerinde, kayyumlara devredilen Türkiye'deki Koza Holding’e karşı açtığı davaları bu yıl içinde kaybeden İpek, kentteki diğer FETÖ mensupları ile de ilişkisini sürdürüyor. İngiltere Yüksek Mahkemesi geçen hafta İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti.
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