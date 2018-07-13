Akın İpek bakın nerede ortaya çıktı! Lüks yaşama devam

Koza Ltd adı altında İngiltere’ye kaçırdığı servetle, kentin merkezindeki Temple (Tapınak) semtindeki lüks, tarihi binada geniş bir ofisi merkez olarak kullanan İpek’in, kentin finans merkezi The City’de ve Gray's Inn Road’da da birer ofisi bulunuyor. İpek'in Temple'daki ofisi, tarihte ve bugün pek çok komplo teorisine konu olan Templar Şövalyelerinin İngiltere'de 12. yüzyılda inşa ettikleri ve daha sonra Hospitalier Şövalyelerine intikal eden karargah kilisenin birkaç sokak altında yer alıyor. Ülkenin tarihi hukuk merkezi konumundaki semt, büyük avukatlık bürolarına ev sahipliği yapıyor. Londra'nın merkez adliyesi de Temple semtinde bulunuyor.