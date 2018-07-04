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Akıllı telefonunuz sizi gizlice izliyor olabilir

Akıllı telefonunuz sizi gizlice izliyor olabilir

ABD’de Northeastern Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmada, akıllı telefonlarda bazı uygulamaların ekran görüntülerini gizlice çekerek üçüncü parti reklam şirketlerine yolladığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 09:39 - Güncelleme: 04-07-2018 09:39

Bununla birlikte, telefonların gizli bir şekilde kameradan kullanıcılarının kendi görüntülerini ya da konuşmalarını kaydettiği iddiası ise kanıtlanamadı.

Cep telefonlarının gizlice kullanıcılarının özel hayatlarını reklam şirketlerine veri sağlamak için kaydettiği kulağa bir komplo teorisi gibi gelse de, araştırmacılar, bazı uygulamaların ekran kayıtlarını ve ekran görüntülerini üçüncü taraf bir mobil analiz şirketine gönderdiğini belirledi.

Araştırmanın sınırları çerçevesinde, araştırmaya katılan telefonların kullanıcılarını gizlice kaydedemeyeceği sonucu çıksa da, bilim insanları bu sonucun yalnızca araştırma kapsamına alınan telefonlar için geçerli olduğunu da vurguladı. Araştırmadan çıkan dikkat çekici sonuç ise, telefonun ekran görüntüsünü çekip üçüncü parti şirketlere gönderdiği oldu.

Telefon kullanıcılarının günlük yaşamda kurdukları diyaloglarla ilgili Facebook reklamlarının karşılarına çıkmasıyla, "gözetleniyor muyum" ya da "dinleniyor muyum" gibi şikayetlerin arttığını belirten araştırmacılar, araştırmayı yapmaya, bu şikayetlerin yaygınlaşması üzerine karar verdiklerini vurguladılar.

Bilim insanları, Android'deki en popüler 17 binden fazla uygulamayı içeren bir deneme yaptı. Uygulamalar Facebook'a ait olanların yanı sıra, Facebook'a bilgi gönderen 8 binden fazla uygulamayı içeriyordu.

Telefonların dinlendiğine ilişkin bir bulgu ortaya çıkmamasına karşın, ortaya çok daha rahatsız edici bir sonuç çıktı: Kamera ve mikrofona erişim izni olan uygulamalar, ekran görüntülerini reklam şirketlerine gönderiyordu.

10 Android telefon üzerinde ortaya çıkan bulgulara göre uygulamalarda örneğin yemek ya da kargo siparişi vereceğiniz zaman, adres bilginizin bulunduğu bir ekran görüntüsü kaydedilip üçüncü taraf şirketlere gönderilebiliyor. Bu kullanıma göre kişisel mesajlarınızın ya da banka bilgilerinizin ekran görüntüsü de olabiliyor.

Çalışmadaki bilim insanlarından David Choffnes, “İnsanların konuşmalarının gizlice kaydedildiğine ilişkin herhangi bir kanıt görmedik" diyor. "İnsanların anlayamadığı şey şu ki, belki bir telefonun kamerası kadar kapsamlı olmasa da bir şekilde izleniyoruz."

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Kaynak : DHA

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