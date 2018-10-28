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Akıllı gözlük 'Focals' resmen tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Akıllı gözlük 'Focals' resmen tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Amazon destekli North isimli bir firma daha önce Thalmic Labs adı altında faaliyet gösterirken, 'Focals' adlı akıllı gözlüklerini resmi olarak duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 08:38 - Güncelleme: 28-10-2018 08:38

Daha önce Thalmic Labs adı altında faaliyet gösteren North isimli Amazon destekli firma, yeni akıllı gözlüklerini tanıttı. Amazon desteği ile Alexa tabanlı olarak çalışan gözlük, günlük olarak standart gözlüklerin yerini alması amacıyla tasarlandı.

Standart gözlük camları ile çalışabilir
Camların üzerinde gizli holografik lensler mevcut. Bu gözlüğün devrimsel olarak nitelendirilmesinin sebebi ise numaralı gözlük camları ile de çalışabilmesi. Yani bu gözlükler, dışarıdan bakıldığında normal bir gözlük gibi görünmekte.

Navigasyon, hava durumu...
Gözlük Alexa destekli olduğu için yapılabilecek oldukça fazla şey sunmakta. Navigasyon, anlık hava durumu bilgileri ve çok daha fazlasını Focals ile yapabilmektesiniz. Ses dikte özelliği ile arkadaşlarınızla mesajlaşabiliyor, gözlüğe sesli komutlar verebiliyorsunuz.

999 dolar
Satın aldığınız gözlüğün kutusunun içinde bir de cihazı daha rahat kontrol edebileceğiniz küçük bir kumanda veriliyor. Gözlüğün fiyatı ise 999 dolar olarak belirlendi.

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