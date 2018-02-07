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Akıllanmıyorlar! Engelli çocuk, servis aracında unutuldu

Akıllanmıyorlar! Engelli çocuk, servis aracında unutuldu

İzmir'de servis aracında unutulan 3 yaşındaki çocuğun ölmesi de ders olmadı. İstanbul Beylikdüzü'nde servis şoförü ve hostesi engelli bir öğrenciyi okulunda indirmeyi unuttu ve evlerine gittiler. 45 dakika sonra yoldan geçenler farketti.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 13:22 - Güncelleme: 07-02-2018 13:28

İSTANBUL Beylikdüzü’nde servis aracında uyuyakaldığı için unutulan engelli minik kız, çevredeki duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı. Yaklaşık 45 dakika arabadan bekleyen engelli kız, olay yerine çağrılan servis şoförünün kapıları açmasıyla ailesine kavuştu.

ÖĞRENCİLERİ İNDİRİP EVLERİNE GİTTİLER: Olay, Beylikdüzü’nde sabah erken saatlerde yaşandı. İddiaya göre, engelli küçük kız Fatma Zehra, ailesi tarafından servise bindirilerek eğitim gördüğü okula gönderildi. Servis aracı sürücüsü ve hostes okula servisteki öğrencileri bıraktıktan sonra servis sürücüsü evine geldi.

ÇEVREDEKİLER FARKETTİ, 45 DAKİKA BEKLEDİLER: Bir süre sonra evinin önünde araç park halindeyken çevredeki vatandaşlar en arka koltukta bir kız çocuğun kapalı olan araç içinde mahsur kaldığını gördü. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Minik kız, yaklaşık 45 dakika boyunca aracın içinde çocuk mahsur kaldı. Servis şoförüne haber verilmesiyle olay yerine gelen adam, aracın kapılarını açarak çocuğu bulunduğu yerden çıkarttı.

ARABADA UYUYAKALDI İDDİASI: İhbar üzerine servisin yanına gelen polis ekipleri, çocuğun ailesine haber verdi. Çocuğun serviste uyuduğu için fark edilmediği iddia edildi. Paniğe kapılan aile vakit kaybetmeden araçları ile servisin bulunduğu cadde üzerine geldi, çok korktuğu görülen anne, uzun süre çocuğuna sarıldı ve öptü. Servis aracının hostesinin ise korktuğu ve ağladığı görüldü.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI: Olay yerine gelen aileden servis hostesi ve servis şoförü özür dilerken aile konu ile ilgili ilgililerden şikayetçi olmadı. Polisler tarafından tutanak tutularak minik kız ailesine teslim edildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ: Daha önce Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de benzer olaylar yaşanmış, İzmir'de yaşanan bir olayda ise 3 yaşındaki bir çocuk, 9 saat mahsur kaldığı araçta hayatını kaybetmişti.

Minik Alperen kreş servisinde boğularak ölmüş

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • sivasistanbul 07 Şubat 2018 13:33 şöför milleti kadar duyarsız umursamaz cahil bir meslek grubu yoktur. ne olur yani aracın içersini kontro edip hareket etsen eya parketsen, birde hostes varmı birbirini bulmuşlar.

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