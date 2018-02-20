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Akılalmaz ölüm! Kabızlığını gidermek isterken...

Akılalmaz ölüm! Kabızlığını gidermek isterken...

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde 85 yaşındaki şahıs, kabız olan eşinin rahatsızlığını gidermek için makatına taktığı bahçe hortumundan tazyikli su verdi. Bağırsakları hasar gören kadın hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 20:28 - Güncelleme: 20-02-2018 00:43

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde E.Y. (85) iddiaya göre, kabız olan eşi H.Y.’nin (78) rahatsızlığını gidermek için makatına hortum sokup su verdi. Tazyikli su ile bağırsakları hasar gören kadın hastanede yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre olay, geçen cumartesi günü, Kocaeli Çayırova’da meydana geldi. E.Y., kabız olan eşi H.Y.’nin rahatsızlığını gidermek için, kadının makatına çeşmeye bağlı bahçe hortumunu sokarak su verdi.

Su tazyikli gelince H.Y. rahatsızlandı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının bağırsaklarının hasar gördüğü belirlendi. Durumu ağırlaşan H.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis tarafından gözaltına alınan E.Y. ifadesinde aynı rahatsızlığı yaşadığında kendisine de aynı yöntemi uyguladığını söyledi.

Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, E.Y. hakkında soruşturma başlattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 20 Şubat 2018 01:02 Bu kadar halkı kötülemeyin bir örneği alıp tüm millete mal etmeyin

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