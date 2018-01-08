Akılalmaz olayda 40. gün: 5 kişilik aile böyle aranıyor!

OLAYIN GEÇMİŞİ: Bürme köyü Kuzören Mahallesi’nde 29 Kasım günü çıkan yangında, Çataloğlu ailesine ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’na yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda yanmış ceset bulundu.12 yaşındaki Serdar Çataloğlu’na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.