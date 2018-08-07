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Akılalmaz olay! Oğullarını pedofillere satan korkunç çift...

Akılalmaz olay! Oğullarını pedofillere satan korkunç çift...

Almanya'da yaşayan çift, 9 yaşındaki oğullarını "derin internet" (Deep Web) üzerinden pedofillere satmak suçundan hüküm giydi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 12:27 - Güncelleme: 07-08-2018 12:27

ALMANYA'da ortaya çıkan bu iğrenç olayda  9 yaşındaki oğullarını "derin internet" ( Deep Web ) üzerinden pedofillere satan çift,hüküm giydi.

Adı mahkeme tarafından Berrin T. olarak açıklanan 48 yaşındaki anne 12 yıl 6 ay, Christian L. adlı 39 yaşındaki erkek arkadaşı ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, bugüne kadar gördükleri en korkunç çocuk istismarı dosyasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

KENDİLERİ DE İSTİSMAR ETMİŞLER...

Hüküm giyen çiftin, Almanya 'nın güneybatısındaki Staufen kentinde ortaya çıkarılan pedofil çetesinin bir parçası oldukları belirtildi.Hüküm giyen çift suçlarını kabul edip 9 yaşındaki çocuğu kendilerinin de istismar ettiklerini itiraf etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • yagmur 07 Ağustos 2018 12:46 Rabbim bu yavrumuza yar ve yardimci olsun.

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