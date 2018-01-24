Akılalmaz olay: Çete lideri kasiyer çıktı!

Konya'da bir kafede 2 müşterinin kredi kartını kopyalayıp 6 bin liralık dolandırıcılık yapan şebekenin liderlerinin, kafede kasiyer olarak çalışan Gülsün Yaşar (20) ile işletme müdürü Ali Aydemir (26) olduğu iddia edildi. Operasyonda, Yaşar ve Aydemir ile birlikte toplam 7 kişi tutuklanırken, şebekenin Ukrayna'dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazıyla 69 kredi kartını kopyaladığı saptandı. Polis, kredi kartlarının nerelerde kopyalandığı ve ne kadar para çekildiğini tespit etmek için çalışmasını sürdürüyor. Twitter

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Konya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne geçen 13 Ocak’ta gelen 2 kişi, ATM ve kredi kartları kullanılarak 6 bin liralarının çekildiğini ve dolandırıldıklarını belirtti. Mağdurların kart ekstrelerini inceleyen polis, kartlarını son olarak merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kafede kullandıklarını belirledi. Twitter

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İncelemeyi derinleştiren polis, kafeye baskın yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarını ve kullanılan pos cihazlarını inceleme altına alan polis, kasiyer Gülsün Yaşar’ın müşterilerin kartlarını iki farklı pos cihazından geçirerek, kart bilgilerini kopyaladığını tespit etti. Yaşar’ın yapılan üst aramasında ise 9 müşterinin kopyalanan kredi kartlarının slibi bulundu. Twitter

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