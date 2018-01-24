Akılalmaz olay: Çete lideri kasiyer çıktı!

Akılalmaz olay: Çete lideri kasiyer çıktı!

Konya'da bir kafede 2 müşterinin kredi kartını kopyalayıp 6 bin liralık dolandırıcılık yapan şebekenin liderlerinin, kafede kasiyer olarak çalışan Gülsün Yaşar (20) ile işletme müdürü Ali Aydemir (26) olduğu iddia edildi. Operasyonda, Yaşar ve Aydemir ile birlikte toplam 7 kişi tutuklanırken, şebekenin Ukrayna'dan özel olarak getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazıyla 69 kredi kartını kopyaladığı saptandı. Polis, kredi kartlarının nerelerde kopyalandığı ve ne kadar para çekildiğini tespit etmek için çalışmasını sürdürüyor.

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Akılalmaz olay: Çete lideri kasiyer çıktı!

Konya Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’ne geçen 13 Ocak’ta gelen 2 kişi, ATM ve kredi kartları kullanılarak 6 bin liralarının çekildiğini ve dolandırıldıklarını belirtti. Mağdurların kart ekstrelerini inceleyen polis, kartlarını son olarak merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kafede kullandıklarını belirledi.

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Akılalmaz olay: Çete lideri kasiyer çıktı!

İncelemeyi derinleştiren polis, kafeye baskın yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarını ve kullanılan pos cihazlarını inceleme altına alan polis, kasiyer Gülsün Yaşar’ın müşterilerin kartlarını iki farklı pos cihazından geçirerek, kart bilgilerini kopyaladığını tespit etti. Yaşar’ın yapılan üst aramasında ise 9 müşterinin kopyalanan kredi kartlarının slibi bulundu.

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Akılalmaz olay: Çete lideri kasiyer çıktı!

İŞLETME MÜDÜRÜ İLE ORTAK YAPMIŞLAR: Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen Gülsün Yaşar, suçunu itiraf ederek, dolandırıcılığı işletme müdürü Ali Aydemir ile ortak olarak yaptıklarını söyledi. Yaşar, müşterilerin kartlarını, iş yerinin pos cihazı bozuk diyerek, kopyalama yaptıkları diğer pos cihazına takıp, dolandırıcılık yaptıklarını da itiraf etti. Tüm şebekeyi deşifre eden Gülsün Yaşar’ın ifadeleri doğrultusunda işletme müdürü Ali Aydemir ile Harun Altunel (22), Sami Koyuncu (22), Mesut Koyuncu (23), Şevket İlhan (20) ve Sarayönü ilçesi Kadıoğlu Mahallesi’nde saklanan Abdil Demirbaş (19) gözaltına alındı.

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