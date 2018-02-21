Akılalmaz katliam yöntemi sonunda bunu da yaptı!

Pazar gününden bu yana yüzlerce kişinin öldüğü Doğu Guta’da katliam sürüyor. Bugün de rejimin hedef gözetme kapasitesi çok sınırlı olan paraşütlerle bomba atması fotoğraflarla belgelendi. Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, Pazar gününden bu yana en az 296 kişi, Doğu Guta’ya yönelik saldırılarda hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil, hedef gözetmeksizin yapılan saldırılardan dolayı feci şekilde can verdi. Bugün de en az 10 kişinin öldürüldüğü, 200’den fazla kişinin de yaralandığı tahmin ediliyor.