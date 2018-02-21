Akılalmaz katliam yöntemi sonunda bunu da yaptı!

Esed rejiminin Pazar gününden bu yana katliam yaptığı Doğu Guta’ya bugün de paraşütle bomba atıldı. Esed'in saldırıları devam ederken, bugün de en az 10 kişinin öldürüldüğü, 200’den fazla kişinin de yaralandığı tahmin ediliyor.

Akılalmaz katliam yöntemi sonunda bunu da yaptı!

Pazar gününden bu yana yüzlerce kişinin öldüğü Doğu Guta’da katliam sürüyor. Bugün de rejimin hedef gözetme kapasitesi çok sınırlı olan paraşütlerle bomba atması fotoğraflarla belgelendi. Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, Pazar gününden bu yana en az 296 kişi, Doğu Guta’ya yönelik saldırılarda hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil, hedef gözetmeksizin yapılan saldırılardan dolayı feci şekilde can verdi. Bugün de en az 10 kişinin öldürüldüğü, 200’den fazla kişinin de yaralandığı tahmin ediliyor.

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Akılalmaz katliam yöntemi sonunda bunu da yaptı!

BM: Alarm verici: Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde artan çatışmalar ve siviller üzerindeki yıkıcı etkisinin "alarm verici" olduğunu bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, hava saldırılarına ve bombardımana maruz kalan 400 bin sivilin durumundan derin endişe duyduğu aktarıldı. Rejimin kuşatması nedeniyle Doğu Guta'da sivillerin son derece zor koşullarda yaşadığı ve yetersiz beslenme tehlikesi altında olduğu ifade edildi.

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Akılalmaz katliam yöntemi sonunda bunu da yaptı!

Doğu Guta'da 700 kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyacı var: Bölgede 5 hastane ve sağlık merkezinin hava saldırılarında hedef alındığı duyurulan açıklamada, 700 kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Doğu Guta'dan Şam'a yönelik topçu atışlarının olduğu kaydedilen açıklamada, Doğu Guta'nın Astana'da varılan anlaşma çerçevesinde çatışmasızlık bölgeleri içinde yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada tüm taraflara insani yardımların ve tahliyelerin yapılabilmesi için ateşkes çağrısında bulunuldu.

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Akılalmaz katliam yöntemi sonunda bunu da yaptı!

Açlık ve bulaşıcı hastalık uyarısı: BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq ise pazartesi günkü açıklamasında, 69 sivilin aşırı derecede yetersiz beslenme riskinin, 127 çocuğun ise hayati tehlikesinin olduğunu söylemişti. Haq, tüberküloz, tifo ve uyuz gibi bulaşıcı hastalıkların görülmeye başladığını, aşıların tükenmesi nedeniyle 600 çocuğun tehlike altında olduğunu ifade etmişti.

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