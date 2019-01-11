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Akılalmaz dolandırıcılık! Kendisini kurtaran avukatı...

Akılalmaz dolandırıcılık! Kendisini kurtaran avukatı...

KAYSERİ'de bir avukat, 'kalpazanlık ve dolandırıcılık' suçlarından tahliye ettirdiği şahsın verdiği 100 TL'lik sahte banknotu görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 17:58 - Güncelleme: 11-01-2019 17:58

KAYSERİ'de 10 yıllık avukat Metin Polat, İzmir'de hakkında ''kalpazanlık ve dolandırıcılık' suçlarından ağır ceza mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan İ.B.'nin (30) vekili oldu. 2 duruşması için Kayseri'den İzmir'e giden, 1 defa da İ.B.'yi ziyaret için İzmir'e giden Polat, 2. duruşmada İ.B.'yi tahliye ettirdi. Duruşmanın ardından Kayseri'ye dönen Avukat Metin Polat, paranın bir kısmını havale yoluyla aldı. Paranın kısmını Kayseri'ye gelen müvekkilinden alan Polat, banknotların arasında sahte 100 TL'yi buldu. Neye uğradığını şaşıran Polat, yaşadıkları karşısında şok oldu.

Yaşadıklarını anlatan Metin Polat, "Bir vesileyle İzmir’de dolandırıcılık ve kalpazanlık gibi çeşitli suçlardan dolayı tutuklu olan vekilimi tahliye ettim. Müvekkilim daha sonra ödemenin bir kısmını havale yoluyla bankaya gönderdi, bir miktarını da Kayseri’den geçerken yanıma getirdi. Getirdiği paralardan deste içine baktığım da bir tanesinin sahte olduğunu gördüm. Müvekkil zaten içeride kalpazanlıktan yatıyordu. Bu durum önce komiğime gitti. Kendisini aradım. Kendisi de, ‘Verdiğim paraların hepsi gerçek paraydı’ diye kabul etmedi ama şuan para elimde duruyor, kimsede kabul etmiyor. Büyük ihtimalle ya yırtarım ya da keserim" dedi.

"100 TL İÇİN ŞİKAYET ETMEYECEĞİM"

Şikayetçi olmayacağını dile getiren Polat, "100 lira için şikayet etmeyeceğim. Bu arkadaşta dolandırıcılık, kalpazanlık gibi suçlar vardı. İzmir’de ağır ceza mahkemesinde yargılanıyordu. Daha sonra duruşma sırasında tahliye oldu. Duruşması da şuan devam ediyor. Ben 2 kere duruşmasına, bir kere de ziyaretine gittim. Bu vesileyle arkadaşın işini yapmış olduk. Vekilliğine devam etmeyeceğim, o konuda tereddütlerim var. Beni kandıran herkesi kandırır. Bugün duyan herkes beni aradı. ‘Bu olay gerçek mi?’ diye soruyorlar. Bende kendilerine paranın durumunu gösterdim" şeklinde konuştu.

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