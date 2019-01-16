‘Akıl' bu kez ayağa düştü Nike uzaktan ayarlanan ayakkabı üretti

ABD'li ünlü spor giyim markası Nike, teknolojiyi ayağa indirdi. Ayakkabının genişlik ayarlarının uzaktan yapılmasına imkan veren ‘Nike Adapt BB'nin videso sosyal medya hesabından paylaşıldı.

‘Akıl' bu kez ayağa düştü Nike uzaktan ayarlanan ayakkabı üretti

ABD spor giyim devi Nike, kullanıcıların ayakkabılarını istedikleri sıkılığa ayarlayabilmesine ve telefonlarına indirecekleri bir uygulamayla uzaktan ayar yapılabilmelerine imkan veren yeni bir ürünü piyasa sunmaya hazırlandığını duyurdu. Nike uygulamayı geliştirdiğini de bildirdi.

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‘Akıl' bu kez ayağa düştü Nike uzaktan ayarlanan ayakkabı üretti

Nike'ın FitAdapt adını verdiği teknoloji ile geliştirilen spor ayakkabılar, içinde bulunan motorlar sayesinde daralıp genişleyebiliyor. Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu gerginliği algılayan ve rahat bir kullanım sağlayan Nike Adapt BB, iPhone'lara yüklenebilecek Nike Adapt mobil uygulaması ile de kontrol edilebilecek.

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‘Akıl' bu kez ayağa düştü Nike uzaktan ayarlanan ayakkabı üretti

UYUM SORUNUNA ÇÖZÜM...Üzerinde bulunan tuşlar kullanılarak da ayar yapılabilen akıllı ayakkabı, basketbol oyuncularının oyun sırasında yaşadıkları ayakkabı uyum sorununu ortadan kaldırmak için tasarlandı.

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‘Akıl' bu kez ayağa düştü Nike uzaktan ayarlanan ayakkabı üretti

3 SAATTE DOLUYOR... Ayakkabı ayakkabılar, tam dolu olduğunda 10 ile 14 gün arasında giden bir bataryaya sahip olduğu belirtiliyor. Nike Adapt BB'nin 505 mAh kapasiteli bataryası, Nike'ın ayakkabı için özel ürettiği kablosuz şarj paneli sayesinde 3 saatte tam dolu seviyeye ulaşıyor.

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