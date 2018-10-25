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Akıl almaz zimmet davası! İddia oynayıp...

Akıl almaz zimmet davası! İddia oynayıp...

ERZURUM'da çalıştığı bankadan zimmetine geçirdiği 3 milyon 175 bin lirayı ödemek için 1 milyon 370 bin lirayla 'İddaa' oynayıp kaybettiği öne sürülen sanık ile görev yaptığı başka bir bankadan usulsüz işlemler gerçekleştirerek kardeşine para aktardığı iddia edilen ablasının yargılanmasına başlandı. Sanık İsmail Cem Odabaşoğlu, "Söz konusu parayı geri ödeme imkanım olmadı. İddaa oynayarak aslen geri ödeyecektim, ödeyemedim. Vicdanen rahatsız oldum" dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 17:42 - Güncelleme: 25-10-2018 17:59

ERZURUM'da çalıştığı bankadan zimmetine geçirdiği 3 milyon 175 bin lirayı ödemek için 1 milyon 370 bin lirayla 'İddaa' oynayıp kaybettiği öne sürülen sanık ile görev yaptığı başka bir bankadan usulsüz işlemler gerçekleştirerek kardeşine para aktardığı iddia edilen ablasının yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık İsmail Cem Odabaşoğlu, ablası tutuksuz sanık A.Z.T., sanıkların avukatı Fatih Topal ile avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Odabaşoğlu, bir hataya düşerek banka müşterilerinin paralarını birkaç kez işlemle aldığını kabul etti.

Yaptığı işlemler neticesinde toplam 3 milyon 175 bin lira para çektiğini anlatan Odabaşoğlu, şunları ifade etti:

"İDDİA OYNAYARAK ÖDEYECEKTİM"

"Söz konusu parayı geri ödeme imkanım olmadı. İddaa oynayarak aslen geri ödeyecektim, ödeyemedim. Vicdanen rahatsız oldum. Banka aleyhine usulsüz işlemleri kabul ediyorum ancak azmettirme ve dolandırma suçlarını kabul etmiyorum. Ablamı azmettirmedim ve zorlamadım. Ablam zor durumumdan haberdardı ve bu şekilde kardeşi olmamdan dolayı böyle bir işlem yapmıştır. Paranın tamamını İddaa oyununda kullanmadım. Borsada 70-80 bin avro karşılığı hisse senedi vardır."

"KARDEŞİMİ KURTARMAK İSTEDİM"

Sanık A.Z.T. ise usulsüz işlemler yaparak para çektiğini kabul etti.

Hakkındaki azmettirme ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediğini bildiren A.Z.T., "1 milyon 500 bin lira para çektim ve kardeşime verdim. Tek amacım kardeşimin düştüğü zor durumdan kurtulmasıydı. Son çare olarak bunu yaptım. Geri ödeme imkanımız olmadı. Fakat kardeşim çalıştığım bankadan çektiğim parayı gönderdi. Yani benim çektiğim paradan dolayı zarar eden olmamıştır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Odabaşoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

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