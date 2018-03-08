Akıl almaz olay: Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler!

ANTALYA'da kaçırdıkları Kuran Kursu hocasının boğazına kılıç dayayıp çırılçıplak soyan ve çağırdıkları hayat kadını ile ilişkiye zorlayıp kamera kaydıyla şantaj yaparak 90 bin TL senet aldıkları iddia dilen 2 şüpheliden biri yakalandı.

Akıl almaz olay: Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler!

Antalya'da inşaat işçisi S.K. ve adı açıklanmayan arkadaşı, para için kaçırdıkları Kuran kursu hocası İ.C.'ye bıçakla işkence yaptıktan sonra, çırılçıplak soyup bikinili fotoğrafını çekti. Bu anları da kamerayla kaydedip İ.C.'ye 90 bin lira tutarında 3 senet imzalatan şüphelilerden S.K., polis tarafından yakalandı.

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Akıl almaz olay: Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler!

Önceki gün Kızılsaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda kendisi gibi inşaat işçisi arkadaşı ile plan yapan S.K., özel Kuran kurslarında hocalık yapan İ.C.'yi takibe aldı. İ.C.'nin muska yaparak çok para kazandığı düşüncesiyle S.K., planını hayata geçirmek için Kızılsaray Mahallesi'nde günlük ev kiraladı.

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Akıl almaz olay: Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler!

Yanına arkadaşını da alan S.K., tanıştığı İ.C.'ye kız kardeşinin yürüyemediğini ve dua beklediğini söyledi. S.K.'ye doktora gitmesini söyleyen İ.C., işçinin ısrarı üzerine eve gitmeyi kabul etti. Otomobile binen S.K. ve İ.C., evin yolunu tuttu.

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Akıl almaz olay: Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler!

Kiralanan evde kapıyı, S.K.'nin arkadaşı açtı. Eve girdiklerinde S.K. arkadaşıyla birlikte İ.C.'nin ellerini plastik kelepçeyle bağladı. S.K., ardından İ.C.'ye, dini istismar ettiğini ve bunun bir cezası olduğunu belirterek, "Seni burada Allah'ın bile kurtaramayacak" diye tehdit etti. Arkadaşıyla birlikte İ.C.'yi çırılçıplak soyan S.K., ardından boğazına dayadığı bıçakla İ.C.'ye işkence yaptı.

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