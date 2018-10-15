Akıl almaz iddia: Ağaca bağladıkları köpeğe tecavüz ettiler!

TEKİRDAĞ merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi'nde, Perşembe Pazarı yakınlarındaki boş arazide meydana gelen olayda; kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, plastik ambalaj ipiyle ağaca bağladıkları köpeğe tecavüz etti. Saldırganlar köpeği ölüme terk edip kaçtı. Köpeğin ölüsü vatandaşlar tarafından bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine belediye ekipleri köpeği alıp götürdü.

Vahşeti sosyal medyada duyan hayvanseverler ve vatandaşlar, büyük tepki gösterdi. Saldırganların yakalanması için yetkililer göreve çağrıldı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatarak, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.