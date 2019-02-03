Akhisarspor'u deviren Başakşehir şampiyonluğa yürüyor!

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Akhisarspor deplasmanında da 3-0 kazandı ve Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkardı.

Karşılaşmada hızlı çıkışlarla pozsiyon arayan Medipol Başakşehir, aradığı golü 32. dakikada buldu. Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında penaltı noktası yakınında Epureanu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. Takımını öne geçiren Epureanu, bu sezon 2. golüne imza atmış oldu. Golden sonra Akhisar beraberlik için baskı kurmaya çalışınca Başakşehir pozisyonlar bulmaya başladı ve 40. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Robinho'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. Böylece Robinho, yeni takımıyla ilk golünü atmış oldu.

İkinci yarıda ev sahibi baskı kurmaya çalışsa da Medipol Başakşehir kalesini iyi kapattı ve 90+3'te Demba Ba ile bir gol daha bularak karşılaşmayı 3-0 kazandı. Böylece puanını 44'e yükselten Medipol Başakşehir, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 8'e çıkarmayı başardı. Akhisar ise 17 puanda kaldı.

AKHİSARSPOR: 0 - 3 :BAŞAKŞEHİR

STAT: Akhisar

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic (Dk. 46 Barbosa), Lopes, Sissoko, Güray (Dk. 87 Onur), Serginho, Rotman, Regattin, Josue, Manu (Dk. 63 Bokila), Cikalleshi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre (Dk. 55 Gökhan), İrfan Can, Mossoro (Dk. 67 Elia), Arda (Dk. 77 Demba Ba), Visca, Robinho

GOLLER: Dk. 33 Epureanu, Dk. 40 Robinho, Dk. 90+3 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Serginho, Rotman, Lopes, Sissoko (Akhisarspor) - Mossoro, Clichy, İrfan Can (Medipol Başakşehir)