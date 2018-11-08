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Akhisarspor Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Akhisarspor Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 4. maçında İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya geldi. 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada skoru 2-2'ye getirerek umutlanan Akigolar, 87. dakikada Banega'nın kaydettiği golle karşılaşmadan 3-2 yenik ayrıldı.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 18:30 - Güncelleme: 08-11-2018 23:00

Avrupa Ligi J Grubu maçında Akhisarspor evinde konuk ettiği Sevilla'ya 3-2 mağlup oldu.

Avrupa Ligi 3. hafta maçında İspanya'da 6-0 mağlup olduğu Sevilla'yı konuk eden Akhisarspor karşılaşmaya iyi başladı ancak Sevilla ilk yarıyı Nolito ve Muriel'in attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Akhisarspor 52. dakikada Manu'nun attığı golle farkı 1'e indirdi. Manu'nun attığı gol Akhisarspor'un Avrupa Ligi'nde evinde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti. Bu golden sonra Akhisarspor 57. dakikada Güray Vural ile de bir penaltı vuruşundan yararlanamazken konuk ekipte de Sergi Gomez penaltı pozisyonunda Manu'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek hakem tarafından oyundan ihraç edildi. Dakikalar 79'u gösterdiğinde sahneye Onur Ayık çıkarken Güray Vural'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2 yaptı. Sevilla'da Banega 86. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi ve konuk ekip bu golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Grupta galibiyeti bulunmayan temsilcimiz Akhisarspor, ilk kez yer aldığı organizasyonda gruptan çıkma şansını kaybetti. Sevilla ise bu sonuçla puanını 9'a çıkardı.

AKHİSARSPOR: 2 - 2 :SEVILLA

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Benoit Millot, Julien Pacelli, Bertrand Jouannaud (Fransa)

Akhisarspor: Lukac, Lopes, Sissoko, Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Kadir Keleş), Güray Vural, Vrsajevic, Eray Ataseven (Dk. 72 Onur Ayık), Aykut Çeviker, Barbosa (Dk. 88 Bilal Kısa), Josue, Manu

Sevilla: Vaclik, Sergi Gomez, Amadou, Gnagnon, Aleix Vidal, Vazquez, Banega, Nolito (Dk. 64 Mesa), Escudero, Muriel (Dk. 74 Sarabia), Promes (Dk. 88 Carriço)

Goller: Dk. 12 Nolito, Dk. 38 Muriel, Dk. 87 Banega (Penaltıdan) (Sevilla), Dk. 52 Manu, Dk. 78 Onur Ayık (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Dk. 56 Sergi Gomez (Sevilla)

Sarı kartlar: Dk. 24 Güray Vural, Dk. 85 Josue (Akhisarspor), Dk. 41 Vazquez, Dk. 58 Promes (Sevilla)

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