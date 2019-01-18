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Akhisarspor-Beşiktaş maçında olay kural hatası!

Akhisarspor-Beşiktaş maçında olay kural hatası!

Akhisarspor ile Beşiktaş maçında kural hatası olay oldu. Beşiktaş maçının 21 kişilik kadrosunda TFF talimatlarına göre 12 yabancı olması gerekirken 13 futbolcu bulunduran Akhisarspor'un cezası ne olacak?

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 22:26 - Güncelleme: 18-01-2019 22:26

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın ilk maçı olan Akhisarspor - Beşiktaş mücadelesinde kural hatası olduğu ortaya çıktı. Ev sahibi Akhisarspor, Beşiktaş maçına 21 oyuncuyla çıkarken, 13 ismin yabancı futbolcu olduğu ortaya çıktı. Kurala göre, kadroda 12 yabancı olması gerekiyordu ve Akhisarspor, Beşiktaş maçına kural hatası yaptı.

TFF; kulüplerin kadrolarını 21 kişiden oluşturmaları halinde 12 yabancı oyuncuya kadrolarında görev vermesini kararlaştırmıştı. 20 ve daha aşağıda oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmesi durumunda 11 yabancı oyuncunun kadroda yer alacağını duyurmuştu.

ŞİMDİ NE OLACAK? 
Maçın bitiş düdüğünden sonra maçın temsilcisi raporuna bu durumu yazacak. Yapılacak değerlendirme ve tespitlerin ardından TFF Hukuk Müşavirliği, sevk işlemini gerçekleştirecek. Futbol Müsabaka Talimalatı'nın 22. maddesinin (D) bendine göre, Akhisarspor maça fazla sayıda yabancı oyuncuyla çıktığı için Ege temsilcisi hükmen mağlup ilan edilecek.

"MUHTEMELEN HÜKMEN MAĞLUP SAYILACAĞIZ"
Akhisarspor yönetimi ise konuyla ilgili olarak, "Böyle bir kural hatası olduğundan haberimiz var. Teknik ekipten demekki dikkat eden olmamış. Maç için muhtemelen hükmen mağlup olacak" açıklamasını yaptı. 

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