Akhisar tarihi sınavda: İşte muhtemel 11'ler!

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Akhisarspor, ilk galibiyetini almak için zorlu Sevilla deplasmanında. Yaşil siyahlı temsilcimiz, LaLiga'da bu hafta liderliği kaybeden güçlü rakibi karşısında tarih yazmak için sahada olacak.
Akhisar'da çok önemli eksikler göze çarpıyor. Cezalı Mustafa Yumlu'nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Serginho, Vrsajevic, Bilal ve Manu yok. Ayrıca Avrupa kadrosunda yer almayan Bokila ve Larsson da yok.
Ramon Sanchez Psijuan'da saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Kevin Clacy.
SEVILLA - AKHİSARSPOR
STAT: R. Sanchez Pisjuan
HAKEM: Kevin Clacy
SAAT: 22.00
KANAL: beIN SPORTS HD2
SEVILLA: Vaclik, Gomez, Kjaer, Arana, Grangnon, Mesa, Banega, Promes, Navas, Nolito, Muriel
TEKNİK DİREKTÖR: Pablo Machin
AKHİSARSPOR: Fatih, Lopez, Dany, Caner, Kadir, Sissoko, Eray, Aykut, Güray, Regattin, Seleznov
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Aslan
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