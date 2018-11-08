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Akhisar Sevilla karşısında Avrupa'da ilk peşinde!

Akhisar Sevilla karşısında Avrupa'da ilk peşinde!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda henüz galibiyeti bulunmayan Akhisarspor, 4. maçında İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaşıyor. Yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakayı da kaybetmesi halinde, ilk kez yer aldığı organizasyonda gruptan çıkma şansını kaybedecek.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 18:30 - Güncelleme: 08-11-2018 22:00

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki 4. maçında İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk ediyor.

Gruptaki ilk maçında evinde Rus ekibi Krasnodar'a 1-0, ikinci maçında Belçika temsilcisi Standard Liege'e deplasmanda 2-1 yenilen yeşil-siyahlı ekip, son olarak deplasmanda Sevilla'ya 6-0 mağlup oldu. Sevilla ise ilk hafta Standard Liege'i 5-1'lik skorla geçip, ikinci maçında Krasnodar'a 2-1 yenilmişti.

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakayı da kaybetmesi halinde, ilk kez yer aldığı organizasyonda gruptan çıkma şansını kaybedecek.

AKHİSARSPOR: 1 - 2 :SEVILLA

STAT: Spor Toto
HAKEM: Benoit Millot

AKHİSARSPOR: Lukac, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Eray, Aykut, Sissoko, Josue, Manu, Barbosa
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

SEVILLA: Vaclik, Vidal, Gomez, Amadou, Escudero, Promes, Banega, Vazquez, Gnagnon, Nolito, Muriel
TEKNİK DİREKTÖR: Pablo Machin

TÜRKİYE VE İSPANYA TEMSİLCİLERİ ARASINDAKİ 91. KARŞILAŞMA

Akhisarspor-Sevilla karşılaşması, Türkiye ve İspanya temsilcileri arasındaki 91. karşılaşma... İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 90 maçın 18'ini Türk, 54'ünü İspanyol ekipleri kazandı, 18 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Türk takımlarının 83 golüne, İspanyol ekipleri 180 golle karşılık verdi.

Türk takımlarına karşı Avrupa kupalarında 8 maça çıkan Sevilla, sahadan 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda 20 gol atan İspanya temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü.

Sevilla, Türk takımlarıyla oynadığı tüm müsabakalarda gol atmayı başardı.

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