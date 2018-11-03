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Akhisar Erzurumspor'la yenişemedi

Akhisar Erzurumspor'la yenişemedi

Spor Toto Süper Ligde Akhisarspor, evinde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 18:56 - Güncelleme: 03-11-2018 18:56

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında alt sıralarda bulunan iki ekip Akhisarspor ve BB Erzurumspor karşılaştı. Karşılaşma ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya her iki takımda tempolu başlarken ilk net fırsatı ev sahibi Akhisarspor yakaladı. 16. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya tek dokunuşla kaleye gönderen Selezyov'un şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi. Daha etkili olan taraf Akhisarspor olmasına rağmen BB Erzurumspor 25'te müthiş bir golle öne geçti. BB Erzurumspor'un sağ beki Auremir Dos Santos topla rakip sahaya girdi Munsy ile paslaştı ve uzaktan çok sert bir şutla golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Akhisarspor, 38'de BB Erzurumspor karşısında ceza sahası içinde Munsy'nin elle müdehalesi sonucu penaltı kazandı. Güray Vural'ın penaltı atışında Sehic'in müdehalesi yeterli olmadı ve skora tekrar eşitlik geldi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

LENNART THY'İN GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI 

Karşılaşmanın ikinci yarısı ilk yarıya oranla daha düşük tempoda geçerken ilk fırsatı ev sahibi ekip yakaladı. 72. dakikada sağ kanatta Eray Ataseven'in içeriye gönderdiği topu kontrol ederek rakibini geçen Seleznyov müsait pozisyonda topu auta gönderdi. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında BB Erzurumspor Lennart Thy ile golü buldu ancak VAR ile de kontrol edilen gol ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele ilk yarıda atılan gollerle 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Akhisarspor puanını 9'e, BB Erzurumspor ise 8'e yükseltti.

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