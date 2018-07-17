Akdeniz'deki tatil cennetini tsunami vurdu!

Dünyaca ünlü tatil cennetinde sabah saatlerinde tsunami felaketi yaşandı. İspanya'nın Akdeniz kıyısındaki Majorca ve Menorca sahillerinde tsunami, yollar, plajlar, barlar ve terasları vurdu. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde iki metreyi bulan dalgaların sahile çarpmasıyla çığlıklar yükseliyor. Sahilde tekneleri olanlar, ümitsizce deniz araçlarını korumayı denedi ancak başarılı olamadı. İspanyol yetkililer, tsunami sırasında şans eseri kimsenin yaralanmadığını bildiriyor.