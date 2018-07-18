Akdeniz'de mülteci teknesi battı! Ölü ve yaralılar var

KKTC’nin Karpaz Yarımadası’ndaki Yeni Erenköy sahil kasabası açıklarında yaklaşık 150 Suriyeli mülteciyi taşıyan tekne bu sabaha karşı battı, Türkiye ve KKTC’den ekiplerin yardımına koştuğu tekneden şu ana kadar 105 kişi kurtarıldı, 19 mültecinin cesedine ulaşıldı, yaklaşık 30 kişi ise kayıp.

Teknede toplam kaç mülteci olduğu konusunda farklı bilgiler geliyor. KKTC Ulaştırma Bakan Tolga Atakan, kurtarma operasyonunun devam ettiğini belirterek, “Kayıp olarak aradığımız kişi sayısı 30 civarında. Teknede toplam kaç kişi var onu tam olarak bilemiyoruz, kurtarılan mültecilerden birinin durumu ağır” dedi.

DÜN AKŞAM RADARDA GÖRÜLMÜŞ... Mülteci teknesinin dün akşam saatlerinde radarlarda tespit edildiği ve bu sabaha karşı battığı belirtiliyor. Kurtarma çalışmalarına, Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra, bölgedeki ticari gemiler de katıldı.

UZMANLARIN DİKKAT ÇEKTİĞİ DETAY: Uzmanlar, Akdeniz sularının rüzgarsız ve dalgasız olduğuna dikkat çekerek, geminin batmasının şaibeli olduğuna dikkat çekiyor ve gemi personeli tarafından batırılmış olmak ihtimalini dile getiriyor.

  • Güncel 18 Temmuz 2018 16:04
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