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Akdeniz'de mülteci teknesi battı! Ölü ve yaralılar var

Akdeniz'de mülteci teknesi battı! Ölü ve yaralılar var

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz Yarımadası açıklarında, içinde yaklaşık 160 Suriyeli mültecinin bulunduğu tekne battı. İlk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirirken, Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri 103 kişiyi kurtardı. Yaklaşık 30 kişi ise kayıp.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 14:42 - Güncelleme: 18-07-2018 15:40

Karpaz Yarımadası Yeni Erenköy kasabası sahiline 16 mil uzaklıkta, içinde Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli mültecilerin bulunduğu tekne, sabah saatlerinde battı.

Tekne battığı ihbarına alan Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri hemen alarma geçti. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik gemilerinin kurtarma çalışmalarına bir helikopter de katıldı.

TİCARİ GEMİLER DE YARDIMA KATILDI
Bölgedeki ticari gemiler de arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. Denizden kurtarılan mülteciler, bölgeden geçen ticari gemilere alınırken, batan teknede kaç mültecinin bulunduğu kesin olarak bilinmiyor.

103 KİŞİ KURTARILDI
Yapılan arama- kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, şu ana kadar 16 kişinin cesedine ulaşıldığını belirterek, "103 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılanlardan 1'i ağır yaralı. Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekipleri olaya müdahale etti. Çalışmalar sürüyor. Kayıp kişileri denizde arama çalışmaları sürüyor" dedi.Kurtarılanların sağlık durumu ağır olanın dışındakinin Türkiye'ye götürüleceği bildirildi.

KURTARILANLAR TAŞUCU'NA GÖTÜRÜLECEK
Mültecilerden sağlık durumu ağır olan 1 kişi, KKTC'ye götürülürken, kurtarılan diğer mültecilerin Mersin'in Taşucu Limanı'na sevk edileceği bildirildi.

MOTOR KABİNİ SU ALDIĞI İÇİN BATTI
Öte yandan bölgedeki hava şartlarının olumsuz olmadığı bildirilirken, teknenin neden battığı araştırılıyor. İlk gelen bilgilere göre, geminin motor kabininin su alması nedeniyle battığı yönünde.

DÜN AKŞAM RADARDA GÖRÜLMÜŞ...
Mülteci teknesinin dün akşam saatlerinde radarlarda tespit edildiği ve bu sabaha karşı battığı belirtiliyor. Kurtarma çalışmalarına, Türkiye ve KKTC sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra, bölgedeki ticari gemiler de katıldı.



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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 18 Temmuz 2018 16:18 kaçak mülteciler için liman olan yerlerde, daima facia oluyor.çocukları ,bebeleri bile nasiplerini alıyor.kaçak işlerde güvenin olmadığı belli.o kaçak müleciler,facialara göze alarak geliyorsa;ya canlarının kıymeti yok, ya da memleketlerinde rahatları.yollarda ölmeyi, göze alacak kadar da mı yok?

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