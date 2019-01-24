Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem!

AKDENİZ'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Marmaris'in yanı sıra Muğla ve İzmir'de de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre deprem, saat 17.30'da Akdeniz'de Oniki Ada açıklarında meydana geldi. Marmaris'e 86.74 kilometre mesafedeki deprem, yerin 51.33 kilometre derinliğinde oldu.

Deprem Marmaris ilçe merkezi ile kırsal Taşlıca, Söğütköy, Bozburun, Selimişye ve Bayırköy mahalleleri ve Muğla kent merkezi ile İzmir'de de hissedildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.1 olarak belirledi.

DEPREM ANI KAMERADA

Marmaris ve çevresinde son 1 haftada üçüncü kez deprem meydana geldi. Korkutan deprem bir marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kısa süreli depremden dolayı sallanan ürünler net şekilde görülüyor.

Son günlerde meydana gelen depremlerden dolayı korktuklarını belirten ilçe sakini Zülfikar Kaya, “Yemek yediğim esnada deprem oldu. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Dışarı kaçtım. Son bir haftadır, burada her yer sallanıyor. Korkudan ne yapacağımızı bilemiyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz” dedi.

  • Güncel 24 Ocak 2019 20:46
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro