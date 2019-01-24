Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem!

AKDENİZ'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Marmaris'in yanı sıra Muğla ve İzmir'de de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre deprem, saat 17.30'da Akdeniz'de Oniki Ada açıklarında meydana geldi. Marmaris'e 86.74 kilometre mesafedeki deprem, yerin 51.33 kilometre derinliğinde oldu.

Deprem Marmaris ilçe merkezi ile kırsal Taşlıca, Söğütköy, Bozburun, Selimişye ve Bayırköy mahalleleri ve Muğla kent merkezi ile İzmir'de de hissedildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 5.1 olarak belirledi.

DEPREM ANI KAMERADA

Marmaris ve çevresinde son 1 haftada üçüncü kez deprem meydana geldi. Korkutan deprem bir marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kısa süreli depremden dolayı sallanan ürünler net şekilde görülüyor.

Son günlerde meydana gelen depremlerden dolayı korktuklarını belirten ilçe sakini Zülfikar Kaya, “Yemek yediğim esnada deprem oldu. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Dışarı kaçtım. Son bir haftadır, burada her yer sallanıyor. Korkudan ne yapacağımızı bilemiyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz” dedi.