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Akdeniz ısınıyor! Bomba İngiltere iddiası...

Akdeniz ısınıyor! Bomba İngiltere iddiası...

Suriye'nin Duma bölgesinde kimyasal saldırının ardından Akdeniz suları sınırken bomba bir iddia daha gündeme geldi... İngiltere, orduya operasyon hazırlığı emrini verdi... İngiliz uçakları Güney Kıbrıs'tan Suriye'yi vuracak...

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 14:09 - Güncelleme: 10-04-2018 14:32

Duma’daki kimyasal saldırının ardından Suriye rejimine yönelik ABD’nin planladığı saldırıya İngiltere’nin de destek verebileceği belirtildi. Daily Mail gazetesinin haberine göre İngiliz bakanlar, askeri sorumlulara geniş çaplı bir operasyon planlamaları için talimat verdi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki İngiliz üssünde konuşlu bulunan 6 adet GR4 Tornado jetinin kullanılması gündemde.

BAŞBAKAN MAY ONAYSIZ VURABİLİR... Habere göre İngiltere Başbakanı Theresa May, operasyon kararını parlamentonun onayı olmadan alabilir. 2013 yılında dönemin Başbakanı David Cameron Suriye’ye operasyon için parlamentoya gitmiş ancak parlamento saldırıya onay vermeyince planlar iptal olmuştu.

GÜNEY KIBRIS ÜZERİNDEN HAREKAT... Daily Mail, İngiltere’nin Suriye’deki hedeflere yönelik muhtemel operasyonda GR4 Tornado jetlerinin kullanılabileceğini yazdı. Jetler Storm Shadow denilen füzeler fırlatabiliyor. Bu füzelerin menzili 240 km’den fazla.

Füzelerin yüksek menzili, GR4 Tornado savaş uçaklarının operasyonu Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulmadan yapabilmelerine de olanak sağlıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki İngiliz üssünde 6 adet GR4 Tornado jeti bulunuyor.

AKDENİZ'DEN TOMAHAWK FIRLATABİLİRLER... Bir başka saldırı seçeneği Akdeniz’deki İngiliz denizaltılardan atılabilecek Tomahawk füzeleri. Bu füzeler, geçtiğimiz yıl Han Şeyhun’daki kimyasal saldırının ardından Suriye hedeflerini vurmak üzere Amerikan savaş gemisi USS Donald Cook’tan fırlatılmıştı.

REAPERLER DE VURABİLİR... İngiliz ordusunun elindeki bir başka silah da Reaper modeli insansız hava araçları. Kuveyt’te konuşlu bulunan Reaperlar, Hellfire denilen füzeleri taşıyıp fırlatma kapasitesine sahip.

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • MİSAFİR 10 Nisan 2018 14:27 DÜNYANIN EN HAİN VE İKİ YÜZLÜ MİLLETİ ARAPLAR VE İNGİLİZLERDİR.TARİH BU İKİ MİLLETİN PİSLİKLERİYLE DOLUDUR..İNSANI ARKADAN VURMA ALIŞKANLIKLARI HEP VARDI HALA VAR ..NE DEMİŞLER -- CAN ÇIKMAYINCA -HUY ÇIKMAZMIŞ..

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