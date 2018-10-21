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Akdeniz derbisinde kazanan Antalya oldu!

Akdeniz derbisinde kazanan Antalya oldu!

Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Gol 42. dakikada Doukara'dan geldi. Alanyaspor'da Papiss Cisse, 63 ve 71'de gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 18:43 - Güncelleme: 21-10-2018 18:43

Milli ara dönüşü Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası Akdeniz derbisine sahne olurken Antalyaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Antalyaspor'a 3 puanı getiren golü mücadelenin 42. dakikasında Doukara kaydetti. Konuk ekibin ilk yarının son dakikalarda Maicon ile bulduğu bir gol de VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Ev sahibinde Pappis Cisse, Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin ile yaşadığı tartışma sonrası maçın hakemi Mete Kalkavan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla Antalyaspor 16 puanla 5. sıray yükselirken Aytemiz Alanyaspor ise 1 puanla 11. sırada kaldı.

AYTEMİZ ALANYASPOR - ANTALYASPOR: 0-1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano (Dk. 84 Bobo), Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Villafanez (Dk. 46 Junior Fernandes), Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Djalma), Maniatis, Efecan Karaca, Cisse

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Chico, Yekta Kurtuluş (Dk. 71 Mevlüt Erdinç), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 81 Serdar Özkan), Maicon, Doukara (Dk. 88 Zeki Yıldırım)

Gol: Dk. 42 Doukara (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 71 Boffin, Dk. 73 Yekta Kurtuluş, Dk. 85 Maicon, Dk. 90 Chico (Antalyaspor), Dk. 90+2 Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

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