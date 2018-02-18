Akdağ'dan çok sert tepki! En ağır şekilde cezalandırılmalı

AK Parti Ordu İl Başkanlığı ziyaretinde açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Adana'da Cumhuriyet 4,5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasıyla ilgili, "Özellikle masum çocuklara karşı işlenen suçlar, hele hele birtakım cinsel saldırılar asla vicdanımızın kabul edebileceği işler değildir. Bunların en ağır biçimde cezalandırılması gerekir" ifadelerini kullandı.Bakan Akdağ sözlerine şöyle devam etti;

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ: "Bugün Suriye'ye bazı emperyalist ülkelerin yaptığı ya da düşündüğü gibi bir yaklaşımı yok Türkiye'nin. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden sonuna kadar yanayız. Biz orada kanın ve gözyaşının bir an önce durmasını istiyoruz"

HOLLANDA'YA ÇAĞRI

"Hollanda'da imal edilerek Türkiye'ye sokulan ve burada herhangi bir yavrumuzun hayatına sebep olan her sentetik uyuşturucu için Hollanda hükümetinin sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğa kendilerini sahip çıkmaya davet ediyorum"