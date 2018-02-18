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Akdağ'dan çok sert tepki! En ağır şekilde cezalandırılmalı

Akdağ'dan çok sert tepki! En ağır şekilde cezalandırılmalı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili "Çocuklara karşı işlenen suçlar herhangi bir şeyle açıklanamaz" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 14:55 - Güncelleme: 18-02-2018 14:55

AK Parti Ordu İl Başkanlığı ziyaretinde açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Adana'da Cumhuriyet 4,5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasıyla ilgili, "Özellikle masum çocuklara karşı işlenen suçlar, hele hele birtakım cinsel saldırılar asla vicdanımızın kabul edebileceği işler değildir. Bunların en ağır biçimde cezalandırılması gerekir" ifadelerini kullandı.Bakan Akdağ sözlerine şöyle devam etti;

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ: "Bugün Suriye'ye bazı emperyalist ülkelerin yaptığı ya da düşündüğü gibi bir yaklaşımı yok Türkiye'nin. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden sonuna kadar yanayız. Biz orada kanın ve gözyaşının bir an önce durmasını istiyoruz"

HOLLANDA'YA ÇAĞRI

"Hollanda'da imal edilerek Türkiye'ye sokulan ve burada herhangi bir yavrumuzun hayatına sebep olan her sentetik uyuşturucu için Hollanda hükümetinin sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğa kendilerini sahip çıkmaya davet ediyorum"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Yeter 18 Şubat 2018 16:35 İnancınızı bilmem ama TECAVÜZ ve ÇOCUK İSTİSMARI artık İDAMI vazgeçilmez hale getirmiştir. AB kriterleri falan diyorsanız o tecavüze fiilen iştirak ediyorsunuz. Yeterrrrrr

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