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Akaryakıtta ÖTV indirimi mesajı Erdoğan'ın başdanışmanı açıkladı

Akaryakıtta ÖTV indirimi mesajı Erdoğan'ın başdanışmanı açıkladı

Akaryakıtta indirim mesajı devletin tepesindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Cemil Ertem'den geldi. Ertem akaryakıtta ÖTV'nin indirilebileceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 11:43 - Güncelleme: 27-04-2018 11:47

Maliye Bakanlığı'nın, politikalarıyla Merkez Bankası'na destek olması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, fiyat esnekliği az olan akaryakıt ürünlerinde ÖTV indirimine gidilebileceğini söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber'de gündemdeki ekonomik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın önceki gün gerçekleştirdiği faiz indimi konusuna değinen Ertem, "Merkez Bankası'nın sıkılaştırması yeterli, gerekeni hatta fazlasını yapıyor. Dalgalı kur sistemi uygulayan bir ülkede kuru kontrol etmenin çok zor. Merkez Bankası'nın kur hedeflememesi gerekir" dedi.

MALİYE BAKANLIĞI'NA SESLENDİ: Diğer taraftan "Maliye politikasının eksikliği gündemde, bunun altını çiziyorum" diyen Ertem, Bakanlığın fiyat esnekliği az olan mallarda ÖTV indirimine gitmesi gerektiğini söyledi. Ertem, "Örneğin akaryakıt gibi, Merkez Bankası'nın politikalarını destekleyecek şekilde gerekli adımların atılması gerekiyor" diye konuştu.

Ertem'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Merkez Bankası bağımsız ama herşeyden de bağımsız değil, maliye politikalarından bağımsız olamaz.
-Merkez Bankası'nın amacı ile hükümetin politikaları örtüşüyor.
-Merkez Bankası'nın bağımsızlığı teorik olarak da pratik olarak da tartışılamaz, ancak MB'yi destekleyen bir Maliye politikasının da devreye girmesi gerekiyor.
-Merkez Bankası faiz artırır ama kur tam aksi olarak yukarı da çıkabilir, buradaki korelasyonun zayıfladığını düşünüyoruz, şu anda geç kalmış değiliz, Maliye politikası adımlarını atarsak hızla toparlayabiliriz.
-2017'nin ilk çeyreğine göre şu anda 5-10 kat daha avantajlıyız, seçim olmasına rağmen.
-Kur tarafında şu anda uzun bir süredir volatiliteden bahsediyoruz ama ben çok büyük bir sıkıntı görmüyorum.
-Bir oynaklık yaşıyoruz ama bu Maliye politikaları ile hızla normale getirebileceğimiz bir durum.
-Hiç kimse şu anda seçim oluyor diye frene sert asılmış değil.
-KGF geri dönüşlerini daha hızlı olarak kullandırabiliriz.
-KGF, bir mali kural gibi kurumsallaştıran bir tarafa da gidilebilir, seçim sonrası bunun çalışmasını yapabiliriz
-Başkanlık sistemi ile belki denetleyici kurumlar tek çatı altında olabilir.
-Genel anlamda bir dolarizasyon tehlikesinden bahsedemeyiz.
-Bir korkulu rüya gibi olan kur baskısını üzerimizden atmalıyız.
-Dolar bazlı bir ticaretin dünyada sonuna geliyoruz, çeşitli araçlar devreye girmeye başladı.
-Artık dijital paraya geçiyoruz, bunun her ülkenin kendi gerçeklerine göre tanımlanması mümkün.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • da 27 Nisan 2018 13:27 en pahalı elektrik, su, doğalgaz ve akaryakıtı akp döneminde kullandık ey millet..

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