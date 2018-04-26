Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın!

İSTANBUL Kartal'da D-100 Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun arkasında bulunan kağıt toplama yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın!

İstanbul Kartal sanayi sitesinin yanında bulunan atık kağıtların toplandığı depoda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın!

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kartal’da Sanayi Sitesinin yanındaki atık kağıtların toplandığı depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kartal Sanayi Sitesinin yanında bulunan atık kağıtların toplandığı yaklaşık 600 metrekarelik kağıt deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın!

Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın!

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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