Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın!

Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine yangın mahalline Kartal, Maltepe ve Pendik ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.