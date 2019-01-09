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Akar'dan ABD heyetine terörle mücadele mesajı

Akar'dan ABD heyetine terörle mücadele mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ve beraberindeki heyeti kabul etti. Akar, görüşmede Türkiye'nin terörle mücadelesine devam edeceğini belirtti

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Eklenme Tarihi: 08-01-2019 21:48 - Güncelleme: 09-01-2019 00:11

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ile yaptığı görüşmede "Türk Silahlı Kuvvetleri, Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlere karşı mücadele ediyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Heyetler arası toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD'nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG'ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dâhil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

"TÜRKİYE'NİN HEDEFİ KÜRTLER DEĞİL TERÖR ÖRGÜTLERİDİR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Akar tarafından konuk heyete iletilen konular şöyle sıralandı:

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlere karşı mücadele ettiği,

-Bu mücadelede ülkemizin Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu,

- Münbiç Yol Haritası'nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği,

- Türkiye'nin; sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Ocak 2019 23:47 Bugunlerde hayırdır kimse yorum yapmaz olmuş noldu bu millete ki 😃

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