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Akar: Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek

Akar: Terörist kalmayıncaya kadar operasyon sürecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin haraketına ilişkin yaptığı açıklamada 'Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız' dedi

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 19:26 - Güncelleme: 23-01-2018 00:26

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, "Herhangi bir şekilde cana, mala bir zarar ziyan getirmeden, ülkemizin hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde korumak ve kollamak için burada bulunuyoruz. Bu konuda kararlıyız. En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek" ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunmak için yaptığı denetlemelerin görüntüleri yayınlandı. 

Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili denetlemede bulunmak için 21 Ocak tarihinde bölgeye gelen Akar'a Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti. İnceleme kapsamında 2'nci Ordu Komutanı Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekât hakkında bilgi alan Akar, Harekât esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar. "Karşımızda sadece PKK/YPG yok DEAŞ da var. Amaç, hem bölge hem ülke için istikrarın sağlanması. En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim istilai bir tutumumuz yok. Herhangi bir şekilde cana, mala bir zarar ziyan getirmeden, ülkemizin hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde korumak ve kollamak için burada bulunuyoruz. Bu konuda kararlıyız."

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