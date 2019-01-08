Akademisyen çekirdek yerken öldü! Üniversitedeki hocalar şokta

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi çekirdek yerken öldü.

Akademisyen çekirdek yerken öldü! Üniversitedeki hocalar şokta

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde görevli bir araştırma görevlisi Nihat Karaahmetoğlu evinde çekirdek yerken, çekirdek kabuğunun yemek borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti. Öğretim üyesinin ölümü meslektaşlarını şoke ederken bugün üniversitede cenaze töreni vardı.

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Akademisyen çekirdek yerken öldü! Üniversitedeki hocalar şokta

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Nihat Karaahmetoğlu (30) evinde ailesiyle birlikte çekirdek yerken, çekirdek kabuğu yemek borusuna takıldı.

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Akademisyen çekirdek yerken öldü! Üniversitedeki hocalar şokta

Aniden fenalaşan Karaahmetoğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığı sırada kalp krizi de geçirdiği öğrenilen Karaahmetoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Akademisyen çekirdek yerken öldü! Üniversitedeki hocalar şokta

Olayla ilgili bilgi veren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, “Dün saat 19.00 sıralarında çekirdek yerken boğazına kabuk kaçıyor. Reaksiyon gösterdikten sonra 112 ekipleri müdahale ediyor ama kurtarılamıyor” dedi.

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