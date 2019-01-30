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AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu Mahir Ünal açıkladı

AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu Mahir Ünal açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yarın açıklanacak seçim manifestosuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ünal, seçim manifestosunun yarın açıklanacağını belirterek yerel seçimde AK Parti'nin seçim sloganının 'Memleket işi gönül işi' olacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 11:37 - Güncelleme: 30-01-2019 11:37

AK Parti 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim manifestosunu yarın Ankara ATO Congresium’da düzenlenecek törenle açıklanacak.  11 maddeden oluşan manifesto için salona 40 bin kişinin katılması bekleniyor.

"Yarın Cumhurbaşkanımız fazların içeriklerini açıklayacak, manifestomuzu paylaşacak" diyen Ünal, AK Parti'nin sloganının "Memleket işi gönül işi" olacağını açıkladı.

ÇEVRE DOSTU KAMPANYA
Çevre dostu bir kampanya olacağını belirten Ünal, şunları söyledi:  "Bizim seçim kampanyamız çevre dostu dijital anlık veri alışverişi ve gündemi hızlı bir şekilde takip edebilen bir karakterde gerçekleşecek. Gece saat 12'de akadaylar.com'u açacağız. Orada adaylarımız seçim müziklerimiz olacak.

40 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAĞIZ
Kampanyamızın iki fazı olacak birinci fazımız 1-18 Şubat arasında ikinci fazımız 19 Şubat-31 Mart arasında olacak. 40 bin kişiyi ağırlayacağız. Sadece AK Parti adayları olacak.  Manifestomuzun özeti 11 madde. Salonda ana sloganı da gördünüz. Bu kampanyada yine bir ilki gerçekleştirdik. Ön kampanya yaptık. Ön kampanyamız tevazu samimiyet ve gayretle önce millet önce memleketti. Yarın Cumhurbaşkanımız açıklayacak fazların içeriklerini de açıklayacak."

BİNALİ YILDIRIM'IN İSTİFA KARARI
Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa kararı hakkında konuşan Ünal, "Binali Bey vakti zamanı geldiğinde kararını açıkladı. Bu CHP'nin yürüttüğü bir spekülasyondu. Binali Yıldırım Bey de açıklamasıyla bu tartışmaya son noktayı koydu" dedi.

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