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AK Parti'nin sandalye sayısı 290'a düştü! İşte Meclis'te son durum

AK Parti'nin sandalye sayısı 290'a düştü! İşte Meclis'te son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kabine'de yeniden bakanlık koltuğuna oturan Abdülhamit Gül, Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Mevlüt Çavuşoğlu milletvekilliğinden istifa etti. Böylece AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 290'a düştü...

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 15:09 - Güncelleme: 10-07-2018 15:09

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip tarafından dün gece açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yer almıştı. YAsa gereği bu dört bakan bugün milletvekilliği görevlerinden istifa ettiler.

İŞTE MECLİS'TEKİ SON SANDALYE DAĞILIMI...

Meclis içinden dört ismin yeni kabinede yer almasıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 290'a düştü. TBMM Genel Kurulu'nun son sandalye dağılımına göre şu anda AK Parti'nin 290, CHP'nin 144, HDP'nin 67, MHP'nin 49, İİYİ Parti'nin 42, Saadet Partisi'nin 2, Demokrat Parti'nin ise bir milletvekili bulunuyor.

ÇOĞUNLUK SAYISI... Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması Meclis çalışmalarında yıllardır uygulanan "çoğunluk" sayılarının değişmesine de neden oldu. Bu çerçevede TBMM'nin çalışabilmesi için gerekli olan toplantı yeter sayısı 184'ten 200'e, karar yeter sayısı 139'dan 151'e, 276 olan üye tam sayısı salt çoğunluğu 301'e, anayasa değişikliği için gerekli 330 oy 360'a, referandumsuz anayasa değişikliği için gerekli 367 oy 400'e, olası seçim kararında basit çoğunluk şartı da 360'a çıktı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 10 Temmuz 2018 15:57 salt çoğunluk 301,akp VEKİL SAYISI 290,EKSİK 11.

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