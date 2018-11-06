  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGazze'ye Yardım Cuması
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Parti'nin İzmir adayı kim? Hamza Dağ ve Atilla Kaya bombası...

AK Parti'nin İzmir adayı kim? Hamza Dağ ve Atilla Kaya bombası...

MART 2019'da yapılacak olan yerel seçimlere hazırlanan AK Parti'de İzmir için özel çalışma var. AK Parti'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Hamza Dağ ve Atilla Kaya'nın isimleri öne çıktı...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-11-2018 08:13 - Güncelleme: 06-11-2018 08:13

AK Parti Mart 2019'da yerel seçimler için adaylık başvurularını dün almaya başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İzmir'i bu sefer alacaklarını iddia etmişti. Hürriyet yazarı Deniz Sipahi, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere ilişkin olarak kulis yazısında AK Parti'nin İzmir adayının kim olacağıyla ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi.

Deniz Sipahi, "Özhaseki'nin İzmir yorumu üzerine" başlıklı yazısında, "İzmir için çok konuşulan isimleri yazdım ve yazımın sonunda 'Varsa bir başka bilen ya da ilavesi olan mesajları bekliyorum' dedim" dedikten sonra AK Parti'nin İzmir adaylarıyla ilgili şunları yazdı:

DAHA ÖNCE İSMİ GÜNDEME GELENLER... "AK Parti'ye gelince… Daha önce yazdığım isimler şöyleydi. Mahmut Özgener, Nükhet Hotar, Necdet Budak, Selim Gökdemir, Süleyman Soylu ve Aydın Şengül… Özgener'in ismi uzun bir süredir listenin en başında gözüküyor. Ancak kendisinin daha yeni İzmir Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilmiş olması ve göreve gelirken iddialı projelerle gelmesi ve bunları yarım bırakmak istemediği konuşuluyor.

HAMZA DAĞ VE ATİLLA KAYA...  Son günlerde konuşulan iki önemli isim de Hamza Dağ ve Atilla Kaya… Her iki ismin de milletvekilliği dönemlerinde gösterdikleri performans ve teşkilatlar üzerinde hakimiyetleri Dağ ve Atilla isimlerini öne çıkarıyor.

CHP'NİN İZMİR ADAYLARI... "Listeyi güncelledim. CHP'de şu isimler kulislerde konuşuluyor. Tunç Soyer, Abdül Batur, Murat Bakan, Tuncay Özkan, Kamil Okyay Sındır, Hüseyin Mutlu Akpınar, Mehmet Ali Susam, Hasan Karabağ, Mehmet Ali Çalkaya. Şimdi bir isim daha ekliyorum. Alaattin Yüksel. Yüksel'in il başkanlığı, milletvekilliği yaptığını, CHP Genel Başkan Yardımcılığı tecrübesi olduğunu, teşkilatları iyi tanıdığını ve toparlayıcı bir isim olduğunu söylüyorlar..."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Parti'nin İzmir adayı kim? Hamza Dağ ve Atilla Kaya bombası... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro