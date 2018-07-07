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AK Parti'nin grup başkanı belli oldu

AK Parti'nin grup başkanı belli oldu

AK Parti'de yeni dönemde Grup Başkanı, Meclis Başkanvekili ve Grup Başkanvekilleri belli oldu. Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı, Mustafa Şentop, Meclis Başkanvekili olacak.

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 12:17 - Güncelleme: 07-07-2018 12:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "Milletimizin sandıkta yaptığı bu hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz" dedi.

Erdoğan, pazartesi günü ilk cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayınlanacağını, ilk kabine toplantısının cuma günü yapılacağını söyledi. Erdoğan, 181 bin 500 kişi ile ilgili pasaport tahdidinin birkaç güne kaldırılacağını duyurdu. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, kabinede Meclis'ten de isimler olabileceğini söyledi.

GRUP BAŞKANI BELLİ OLDU
AK Parti'de yeni dönemde görev alacak Grup Başkanı, Meclis Başkanvekili ve Grup Başkanvekilleri belli oldu. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı seçildi. Eski Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanvekili olacak.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ
AK Parti grup başkanvekilliklerine, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan seçildi.

Mehmet Muş ve Bülent Turan yerini koruyan iki isim oldu. 

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  • Misafir 07 Temmuz 2018 13:43 AKP'nin kayyumu yıktırdığı Newroz Anıtı yerine saat kulesi diktirdi.. Mardin'in Nusaybin ilçesinde

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