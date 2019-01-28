AK Parti'nin doktor adayı yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı

Seçim çalışmalarını dün Küçük Çiğli Mahallesi'nde sürdüren AK Partili Belediye Başkan Adayı Okan Korkmaz, yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına otomobilin çarptığını gördü.

Beyin cerrahı olan Korkmaz, yaralı kadının yanına koşup, ilk müdahalesini yaptı. Korkmaz bir yandan da sağlık ekiplerine haber verildi. Okan Korkmaz, ambulans gelene kadar yaralı kadının yanından ayrılmadı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.