AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırı

AK Parti'nin önceki dönem İl Başkanı ve Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin bıçaklı saldırıya uğradığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Yeni’nin uğradığı bıçaklı saldırı sonrası yaşanan panik anı kameraya yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Seyhan İlçe Belediye Başkan Adayı ve eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni seçim çalışmaları kapsamında partisinin Seyhan ilçe teşkilatınca düzenlenen yemekli toplantıya katıldı.

FİKRET YENİ, KENDİSİNİ BIÇAKLA YARALAYAN M.A. İLE OLAY ÖNCESİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

İddiaya göre, M.A. isimli bir şahıs yanına geldiği Fikret Yeni’yi sol bacağından bıçakladı. M.A., hızla olay yerinden kaçarken o anlara ait cep telefonu görüntüsü de ortaya çıktı. Saldırı sonrası yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Bazı partililerin kaçan saldırganın ardından tabakları fırlattığı görüldü.

Fikret Yeni’nin Seyhan Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi devam ederken kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

  • Güncel 25 Ocak 2019 21:52
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