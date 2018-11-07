AK Partili Vildan Yılmaz Gürel kürsüde gözyaşlarını tutamadı

TBMM Genel Kurulunda, 5 parti grubunun ortak önergeleriyle down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. CHP Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili Çetin Arık, otizmli ve down sendromlular ile ailelerinin sıkıntılarına dikkati çekti.

Kendisinin de otizm tanısı konulmuş bir çocuğu olduğunu dile getiren Arık, "Bugün otizmin sıklığı giderek artmaktadır ve en son yapılan çalışmalarda her 58 çocuktan birinde otizm görülüyor. Yapılan araştırmalar 2023 yılında her 2 çocuktan birinin otizmli doğabileceğini ortaya koyuyor." diye konuştu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI: AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, çocuğunun havale geçirdiği anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. İki ayı yoğun bakım kapısında geçirdiklerini, hayatının yeniden kurulduğunu ifade eden Gürel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böylece annelik vasfıma bir lütuf daha eklenmiş oldu. Hamdüsenalar olsun kızım, Berram yaşıyor. Ne var ki diğer kardeşleri büyüdüler, kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar, gülüp oynuyorlar, koşturuyorlar ama Berram artık benden en sevdiği ev köftesi ve kızartmayı isteyemiyor, 6 yıldır tadını unuttu, yarım kalan bale kursunu bırakın; ayakları üzerinde duramıyor, yatıyor.

DAMDAN DÜŞEN BİR ANNEYİM: Çocuğu öyle ya da böyle, teşhis adı ne olursa olsun nörolojik hastalıklardan ötürü özel birey olarak adlandıran ve özel eğitim gerektiren evlatlarımızın anneleriyle aynı kaderi yaşayan, yani damdan düşen bir anneyim. Onlar bizim bebek kalan evlatlarımız, huzurumuz, şükrümüz. Amenna deyip kabullenen ama mücadelesi hiç bitmeyen bizleriz.

Kürsüde duygulanan Vildan Yılmaz Gürel'i vekil arkadaşları teselli etti

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU: Konuşmaların ardından yapılan oylamada TBMM Genel Kurulunda, down sendromu ve otizm ile diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ve bunlara sahip bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümünde alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.Komisyon geçen dönem 22 Mart 2018'de kurulmuştu. Komisyona üye bildirim aşamasında erken seçim kararı alındığı için komisyon çalışmalarına başlayamamıştı.

CHP'Lİ GÖK'TEN AK PARTİLİ VEKİLE TEŞEKKÜR: TBMM Başkanvekili Levent Gök, kendilerini duygu fırtınası içinde sarsan, bu konuda çok daha fazla şey yapılması için kendi yaşadıklarını anlatan milletvekillerine teşekkür etti.Türkiye'nin ağır sorunları altında, herkesin ortaklaşa paylaşacağı konuları saptamanın, öne çıkarmanın, Meclisin başlıca görevi olması gerektiğini belirten Gök, "Toplumumuzun böylesine birbiriyle dayanışma içinde olan milletvekillerine, siyasi parti gruplarına ihtiyacı var. " dedi.