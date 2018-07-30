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AK Partili vekilin korumalarına ait araç kundaklandı

AK Partili vekilin korumalarına ait araç kundaklandı

Hakkari'de AK Parti Milletvekili Husret Dinç'in korumaları için tahsis edilen araç, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından ateşe verildi

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 13:55 - Güncelleme: 30-07-2018 13:55

Hakkari'de AK Parti Milletvekili Husret Dinç'in korumalarına tahsis edilen araç kundaklandı. Alınan bilgiye göre, Şemdinli'nin Derecik beldesine bağlı Hacıbey Mahallesi'nde henüz kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti Hakkari Milletvekili Dinç'in korumalarına tahsis edilen park halindeki 06 HRH 09 plakalı pikabı ateşe verdi.

Güvenlik kameralarının kaydettiği kundaklama anına ait görüntülerde, saldırganın tanınmamak için üzerine attığı battaniye ile yaklaştığı aracın altına ot bırakıp ateşe vererek kaçtığı görülüyor. 

Araç, kullanılamaz hale gelirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Bu olayı kınıyoruz": Milletvekili Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kundaklanan aracın korumalara ait olduğunu söyledi. 

Olayın gece yaşandığını belirten Dinç, "Saat 01.00 gibi birisi üzerine battaniye gibi bir şey örterek aracın yanına geliyor. Sonra aracın altına ot bırakıp aracı ateşe vererek koşarak kaçıyor. PKK'lılar da yandaşları da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Ama büyük ihtimalle PKK yandaşlarıdır. Onlar çok zayıfladı, başka bir şey beceremiyorlar. Bu yola başvuruyorlar. Bu olayı kınıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak : AA

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